Suche nach Bundesregierung Grüne für Verhandlungen mit SPD und FDP Stand: 17.10.2021 16:38 Uhr

Die Grünen haben mit großer Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP gestimmt. Dies hatte sich in vielen Redebeiträgen angedeutet. Parteichefin Baerbock warnte aber auch vor harten Verhandlungspunkten.

Der kleine Parteitag der Grünen hat sich mit großer Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung ausgesprochen. Es gab zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Stimmberechtigt waren nach Parteiangaben 70 Delegierte.

Die Zustimmung hatte sich in vielen Redebeiträgen angedeutet - eindeutig ablehnende Statements gab es nicht. So lobte etwa der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter das Sondierungsergebnis als Erfolg für seine Partei. "Wir können sehr, sehr zufrieden sein mit diesem Papier", betonte Hofreiter. Seine Partei habe bei der Bundestagswahl "nicht 50 Prozent der Wählerstimmen" erhalten. "Es haben uns auch viele Menschen nicht gewählt", gab er zu bedenken. Deshalb könne das erzielte Sondierungsergebnis auch nicht zu hundert Prozent die Handschrift der Grünen haben.

Baerbock lobt Klimaschutzvorhaben

Auch die Co-Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck warben für den Beginn von Koalitionsverhandlungen über eine Bildung einer Koalition mit SPD und FDP.

Baerbock lobte vor allem die Vereinbarungen zum Klimaschutz als einen "echten Erfolg" der Grünen. Sie verwies etwa auf das Vorhaben, dass bei Neubauten auf den Dächern von Gewerbebauten und Häusern Solaranlagen errichtet werden sollen. "Bei anderen Sätzen werden wir noch sehr, sehr hart verhandeln müssen. Auch beim Klimaschutz", räumte sie ein. Baerbock dankte Bundesumweltministerin Svenja Schulze für ihren Einsatz für den Klimaschutz. Es reiche aber nicht aus, wenn ein Ministerium zuständig sei. Klimaschutz müsse auch von der Wirtschafts-, Verkehrs-, Landwirtschafts- und Gesellschaftspolitik her gedacht werden. Bei den Sondierungen habe sich gezeigt, dass es "Mut zu echten Entscheidungen" gebe. Auch deshalb werbe sie für Koalitionsgespräche für ein "Ampel"-Bündnis.

Habeck: Alle muten sich etwas zu

Das von den drei Parteien ausgehandelte Sondierungspapier schaffe die Chance, dem Land eine Politik zu geben, die auf der "Höhe der Zeit" Antworten gebe, sagte Habeck in Berlin. Er verwies auf das Bekenntnis zum 1,5-Grad-Pfad beim Klimaschutz und dem "idealerweise" auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg, aber auch auf die Kindergrundsicherung, eine Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro und ein "modernes Einwanderungsrecht".

Habeck lobte das Sondierungspapier mit SPD und FDP. Bild: dpa

Gleichzeitig räumte er ein, dass sich die Grünen bei den Sondierungen in einigen Punkten nicht durchgesetzt hätten. Er nannte ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen und die Forderung nach einer moderaten Erhöhung des Spitzensteuersatzes, mit der Bezieher kleinerer Einkommen entlastet werden sollten. Andere, in das Papier aufgenommene Punkte seien aber so wichtig, dass das Ergebnis als "tragfähig" für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen eingestuft werden könne. "Wir muten uns mit diesem Papier etwas zu", so Habeck, fügte dann mit Blick auf SPD und FDP dann hinzu: "Aber die anderen auch."

Frage der Finanzierung

Klaren Widerspruch gegen die Parteiführung gab es nicht, allerdings mahnten mehrere Delegierte an, dass in Koalitionsverhandlungen wichtige Details zu klären seien. Es müsse deutlich werden, woher das Geld für notwendige Investitionen kommen solle, betonte etwa die Hamburger Delegierte Anja Hajduk. Die Grünen müssten FDP und SPD in die Pflicht nehmen, um "diese 500 Milliarden für ein Investionens-Jahrzehnt" zusammenzubekommen.

Andere drängten auf Nachbesserungsbedarf bei der Ausgestaltung des Bürgergeldes, das das bisherige Hartz-IV-System ablösen soll.

FDP entscheidet am Montag

Damit haben zwei Parteien der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen über eine "Ampel" zugestimmt. Am Freitag hatte sich der Parteivorstand der SPD einstimmig dafür ausgesprochen. Die FDP-Gremien tagen am Montag.

Während Sondierungsgespräche der Auslotung von Differenzen und Gemeinsamkeiten dienen, ist das klare Ziel von Koalitionsverhandlungen, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Ein Scheitern ist aber auch in dieser Phase nicht ausgeschlossen.

Dies hatte auch SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz am Freitag in den tagesthemen angemerkt. Trotz der harmonischen Sondierung seien Koalitionsverhandlungen keine Formsache. "Das wird mit großer Ernsthaftigkeit vorbereitet. Dazu haben aber natürlich die Sondierungen der letzten Tage gedient. Es sollen die wichtigsten möglichen Fragen, die in Koalitionsverhandlungen Schwierigkeiten machen könnten, geklärt sein."