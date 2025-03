Bundestags-Vizepräsidentschaft Mehrere grüne Bewerber wollen den Posten Stand: 15.03.2025 18:15 Uhr

Bei den Grünen könnte es in Bezug auf die Vizepräsidentschaft im Bundestag auf eine Kampfabstimmung hinauslaufen: Zwei Fraktionsmitglieder haben offiziell ihr Interesse bekundet, bei weiteren ist die Kandidatur noch offen.

In der Grünen-Fraktion gibt es einen offenen Machtkampf um die Vizepräsidentschaft im Bundestag. Sowohl die bisherige Amtsinhaberin Katrin Göring-Eckardt als auch der frühere Parteichef Omid Nouripour haben ihren Hut mit Bewerbungsschreiben in den Ring geworfen. Das ist durchaus ungewöhnlich, da Personalien in der Fraktion häufig auch intern geklärt werden.

Katrin Göring-Eckardt würde ihren Posten gerne behalten.

Ostdeutsche Herkunft gegen Migrationshintergrund

Göring-Eckardt begründete ihre Bewerbung unter anderem mit ihrer Herkunft aus Ostdeutschland. "Wir sollten als Partei und Fraktion diesen Teil unseres Landes nicht den rechten Scharfmachern überlassen", betonte sie.

Nouripour betonte in seinem Schreiben, seine Erfahrung in unterschiedlichen Ämtern und sein biografischer Hintergrund hätten ihn gelehrt, "Brücken zu bauen, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und respektvolle Debatten zu fördern - weit über Parteigrenzen hinaus". Er trete für Vielfalt, die Wahrung parlamentarischer Traditionen und eine transparente, bürgernahe Politik ein.

Omid Nouripour verweist in seiner Bewerbung auf seinen biografischen Hintergrund.

Roth weitere mögliche Kandidatin

Über Nouripours Bewerbung hatte zuerst der Spiegel berichtet. Das Magazin schreibt, das auch die aktuelle Kulturstaatsministerin Claudia Roth Interesse an dem Posten hat. Laut der Bild-Zeitung soll auch Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann zeitweise für die Position im Gespräch gewesen sein. Da sie ihren aktuellen Posten behalten wird, gilt eine Kandidatur mittlerweile als unwahrscheinlich.



Der neu gewählte Bundestag kommt am 25. März zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dann wird auch das Präsidium gewählt. Präsident und Vizepräsidenten leiten die Bundestagssitzungen und wachen über die Einhaltung der parlamentarischen Ordnung.