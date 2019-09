Die erfolgsverwöhnten Grünen konnten in Brandenburg und Sachsen nicht so auftrumpfen wie erwartet. Ihnen stehen jetzt schwierigste Koalitionsverhandlungen mit ungleichen Partnern bevor.

Von Dominik Lauck, tagesschau.de

Den 50. Geburtstag feiern die meisten Menschen wahrscheinlich ausgiebig im Kreise ihrer Familie und Freunde, von Arbeit wollen sie dann nicht viel hören. Nicht so Grünen-Chef Robert Habeck. Seinen runden Geburtstag feiert er heute in Berlin mit Parteikollegen, "indem wir eine Wahlanalyse machen und gleich schauen, wie es mit Thüringen weitergeht". Für die Familie hat erst danach Zeit. Denn die Wahlanalyse ist nicht so einfach, wie er in Interviews glauben machen will.

Zwar haben die Grünen in Brandenburg und Sachsen klar zugelegt, aber die 10,8 und 8,6 Prozent der Stimmen zeigen: Die Partei kann nicht so recht Fuß fassen im Osten. Sie liegt klar unter ihrem bundesweiten Schnitt - zuletzt 20,5 Prozent bei der Europawahl im Mai.

Grüne-Themen im Osten nicht gefragt

"Die Grünen haben es im Osten schwerer, weil ihre Themen und Werte dort nicht die Resonanz haben wie in Westdeutschland", erklärt der Parteienforscher Uwe Jun von der Universität Trier im Gespräch mit tagesschau.de.

Von Anfang an hatten es die Grünen im Osten schwer. In der Wendezeit 1989/90 gab es die Partei dort noch gar nicht, sondern nur Bürgerbewegungen und Oppositionsgruppen, die sich im Bündnis 90 vereinten. 15 Jahre lang, von 1994 bis 2009, waren sie in Brandenburg noch nicht mal im Parlament vertreten. Diesmal haben sie immerhin erstmals ein Direktmandat gewonnen - Marie Schäffer in Potsdam. Drei weitere kamen in Potsdam, Leipzig und Dresden hinzu.

"Leihstimmen", um AfD zu verhindern

Und doch lagen ihre Ergebnisse in Brandenburg und Sachsen etwa zwei Prozentpunkte hinter den jüngsten Vorwahlumfragen. Noch bei der Europawahl im Mai hatte die Partei in Brandenburg rund 11.000 und in Sachsen 25.000 Stimmen mehr erhalten als diesmal.

Tatsächlich hat wohl ein Teil der Grünen-Wähler in letzter Sekunde seine Stimme der jeweiligen Regierungspartei gegeben, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird. Auffallend ist, dass die Grünen in Brandenburg die mit Abstand meisten Wähler an die regierende SPD verloren haben, in Sachsen hingegen an die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Das trifft jedoch auf fast alle Parteien zu - die meisten "Leihstimmen" kamen von der Linkspartei.

Schwierige strategische Positionierung

"Der Höhenflug der Grünen ist nicht gestoppt, die Ergebnisse der Landtagswahlen entsprechen meinen Erwartungen", meint Jun. Brandenburg sei ein Kohleland, da hätten die Grünen es schwer mit ihren Vorstellungen von Klimaschutz und Kohleausstieg, wenn es konkret um Arbeitsplätze geht.

Nun sind die Grünen sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen in unterschiedlichen Konstellationen als Mehrheitsbeschaffer gefragt. Das macht die strategische Positionierung nicht ganz leicht: In Brandenburg mit SPD und Linkspartei, was noch vergleichsweise lösbar scheint. In Sachsen hingegen mit SPD und CDU dürfte es wesentlich kniffliger werden.

Knifflige Koalitionsverhandlungen

Parteichef Habeck schwanen "schwierigste Verhandlungen" mit den konservativen Christdemokraten in Dresden. Nach einer roten Linie befragt, antwortete er am Wahlabend im Scherz: "Ein Atomkraftwerk bauen." Am Tag danach fügte er an, die CDU werde "einige Aussagen kassieren müssen". Von der inneren Sicherheit bis zur Ökologie hätte man mit der sächsischen CDU "im Grunde kaum Gemeinsamkeiten".

"An Profil werden die Grünen in beiden Ländern nicht viel gewinnen können", meint der Politikwissenschaftler Jun. Er vermutet, dass die Partei "aus staatspolitischer Verantwortung, um die AfD einzudämmen" mitregieren und "in für sie zentralen Aspekten ab und zu ein Zeichen setzen" werde.

Reicht der Wille, die AfD außen vor zu lassen, um solch ungleiche Bündnisse zu schmieden? "Die anderen Parteien wissen ja auch, dass sie ohne Grüne keine Mehrheiten erreichen können. Deshalb sollten die in den Koalitionsverhandlungen kompromissorientiert ihre Vorstellungen klar machen", rät Jun.