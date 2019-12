Parteien im Bundestag Starker Einbruch bei Großspenden

Großspenden sind für die politischen Parteien hierzulande eine wichtige Einnahmequelle. Doch Privatpersonen, Konzerne und Verbände geben inzwischen deutlich seltener generös. Das zeigen aktuelle Zahlen des Bundestages.

Die im Bundestag vertretenen Parteien haben im zu Ende gehenden Jahr einen starken Einbruch bei Großspenden hinnehmen müssen. Die Gesamtsumme ging von rund 2,66 Millionen auf rund eine Million Euro zurück. Die Zahlen hat der Bundestag auf seiner Internetseite veröffentlicht. Als Großspenden gelten alle Zahlungen über 50.000 Euro.

Besonders hart traf es CDU und CSU. Die CDU hatte im vergangenen Jahr rund eine Million Euro an Großspenden eingenommen, im laufenden Jahr aber nur noch 335.000 Euro. Und die CSU, die 2018 noch von einem Spender mit 625.000 Euro bedacht worden war, musste sich 2019 mit 95.000 Euro begnügen. Die CDU bleibt aber die am stärksten profitierende Partei.

Thomas Kreutzmann, ARD Berlin, zum Rückgang der Spenden und den Gründen dafür

tagesschau24 11:00 Uhr, 30.12.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-639439~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

SPD erhält weniger als die Hälfte

Die zweitstärkste Partei, die in diesem Jahr von Großspenden profitierte, ist die FDP. Aber auch bei ihr ist ein deutlicher Einbruch zu sehen: So sank die Summe der Großspenden von 386.000 Euro im vergangenen Jahr auf 200.000 Euro in diesem Jahr.

Die Grünen stehen auf Platz drei der Parteien mit den höchsten Großspenden: Sie erhielten in diesem Jahr 185.000 Euro - 2018 waren es noch 258.000 Euro. Bei der SPD gingen in diesem Jahr nur noch rund 157.000 Euro als Großspenden ein, und damit weniger als die Hälfte als im Vorjahr. 2018 belief sich die Gesamtsumme noch auf 390.000 Euro.

Der einziger Gewinner in diesem Jahr ist Die Linke: Sie erzielte 60.000 Euro Großspenden - im Vorjahr erhielt sie gar keine Großspenden. Die AfD als größte Oppositionspartei wurde den Berechnungen zufolge 2019 nicht mit Großspenden bedacht.

Auch kleinere Parteien erhalten hohe Summen

Auch regionale und bundesweite Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, haben in diesem Jahr Großspenden erhalten: So bekam die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) rund 110.000 Euro. 2018 hatte sie 80.000 Euro erhalten. Die Europapartei Volt Deutschland erhielt in diesem Jahr eine einzelne Großspenden in Höhe von 95.000 Euro - in 2018 waren es keine Großspenden. Die kommunistische DKP, die 2018 noch mit einer einzigen Spende 352.000 Euro erhalten hatte, ging nun völlig leer aus.

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der als Partei der dänischsprachigen Minderheit vom Kulturministerium in Kopenhagen mitfinanziert wird, blieb den Angaben zufolge - wie in den Vorjahren - bei knapp einer halben Million Euro.

Keine Großspende mehr von Daimler

Politische Parteien finanzieren sich in Deutschland vor allem durch Mitgliedsbeiträge, Geld vom Staat und Spenden. Einzelspenden über 50.000 Euro müssen die Parteien dem Bundestagspräsidenten sofort melden, der die Angaben "zeitnah" veröffentlichen muss.

Zuwendungen, die im Jahr 10.000 Euro übersteigen, müssen mit Namen und Anschrift des Spenders sowie der Gesamtsumme im Rechenschaftsbericht verzeichnet werden. Er wird dem Bundestagspräsidenten zugeleitet. Aus der Übersicht der Bundestagsverwaltung geht hervor, dass der Autobauer Daimler in diesem Jahr keine Großspenden mehr überwiesen hat. Im vergangenen Jahr gingen noch je 100.000 Euro an CDU und SPD.

Auch Verbände verzichten auf Spenden

Im April hatte der Stuttgarter Konzern aber angekündigt, künftig auf Parteispenden zu verzichten. Dagegen zahlten die BMW-Großaktionäre Stefan Quandt und Susanne Klatten auch in diesem Jahr jeweils 50.001 Euro an die CDU. Im vergangenen Jahr hatten sie jeweils aber noch 75.000 Euro draufgelegt.

Was die Parteien noch wesentlich härter traf: Bis Weihnachten verzichteten auch der Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, Südwestmetall, und der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie auf Zahlungen an die Parteien. Sie hatten im Vorjahr an CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen zusammen weit mehr als 1 Million Euro verteilt.