In der Bundesregierung herrscht Uneinigkeit über Verbesserungen für Paketzusteller. Wirtschaftsminister Altmaier lehnte die Pläne von Arbeitsminister Heil ab. Der SPD-Politiker treibt seine Pläne trotz des Widerstandes voran.

In der Großen Koalition gibt es Streit über die Verbesserungen für Paketzulieferer. Per Gesetz will Arbeitsminister Heil die großen Paketdienste verpflichten, Sozialabgaben für ihre Subunternehmer nachzuzahlen, sollten diese beim Mindestlohn betrügen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Viele Paketdienste haben ihre Zustellung ausgelagert - nach Angaben von Gewerkschaften werden die oft ausländischen Paketboten dadurch auch schlechter bezahlt.

Es gehe um Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt, sagte Heil. Der Auftraggeber solle für korrekte Arbeitsbedingungen bei seinen Boten verantwortlich sein. Dass in der Paketbranche nicht gut bezahlt werde, sei bekannt und müsse sich ebenfalls ändern, sagte Heil. "Aber dass auch noch der soziale Schutz ausgehebelt wird, ist für mich völlig inakzeptabel."

Will gegen die Ausbeutung durch Paketdienste vorgehen: Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD.

Altmaier: Keine neuen Belastungen der Wirtschaft

Er halte es für falsch, Betriebe für ihre Subunternehmer haftbar zu machen und stattdessen auf mehr Kontrollen setzen, sagte dagegen Altmaier gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Belebung des Wachstums und die Schaffung neuer Arbeitsplätze muss Vorrang haben vor dem Aufbau neuer Bürokratie", forderte der Wirtschaftsminister. Der CDU-Politiker verwies auf die Zuständigkeit der Zollbehörden für die Kontrollen von Arbeitsbedingungen. Der Zoll liegt im Verantwortungsbereich von Finanzminister Scholz von der SPD.

Heil bekommt Unterstützung durch Gewerkschaften

Rückendeckung für seinen Vorschlag bekam Heil von den Gewerkschaften. Ver.di-Chef Frank Bsirske hatte zuvor von teils "mafiösen Strukturen" in der Paketbranche gesprochen und kritisiert, dass Paketdienste Firmen engagierten, die wiederum andere Firmen beauftragen, die dann Menschen aus der Ukraine, aus Moldawien oder aus Weißrussland in die Lieferfahrzeuge setzten. Es würden Stundenlöhne von 4,50 Euro oder 6,00 Euro gezahlt bei Arbeitszeiten von Zwölf oder sogar 16 Stunden pro Tag.