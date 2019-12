GroKo nach SPD-Votum Reden oder nicht reden?

Scholz soll im Amt bleiben

Die designierten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen, dass Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz seine Ämter behält. Sie hoffe sehr, "dass wir auf die wertvolle Arbeit von Herrn Scholz nicht verzichten müssen", sagte Esken bei Anne Will. "Wir haben bereits gestern Abend von ihm gehört, dass er sowohl uns unterstützen, als auch sich jetzt nicht zurückziehen wolle", fügte sie hinzu. Walter-Borjans betonte, er sei er nicht angetreten, um Scholz als Bundesfinanzminister zu beerben, so der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen.

Zugleich betonte der designierte SPD-Chef, dass er nicht davon ausgehe, dass der Parteitag am kommenden Wochenende schon einen Ausstieg aus der großen Koalition beschließen werde. Er gehe jedoch von einem klaren Votum gegen einen weiter ausgeglichenen Bundeshaushalt aus. Deutschland brauche einen massiven Investitionsschub mit Kreditaufnahme in den wirtschaftlich schwächeren Jahren, sagte Walter-Borjans . Er glaube, "dass dieser Punkt zur Schwarzen Null einer sein wird, zu dem es eine klare Entscheidung werden wird".

Mehrere Unionsministerpräsidenten lehnten derweil eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags ab. In einer Koalition sei es selbstverständlich, dass man miteinander rede. Es werde aber nicht einfach neu verhandelt. Und schon gar nicht würden Forderungen diskutiert, "die rein ideologisch motiviert sind und die dazu dienen, einen Wahlkampf abzufedern", so Bayerns Regierungschef Markus Söder im "ZDF". CDU-Vize Volker Bouffier sah ebenfalls keine Notwendigkeit für Änderungen. "Es kann nicht um die Beglückung von irgendwelchen Koalitionspartnern gehen", sagte er der "Funke Mediengruppe".