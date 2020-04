Rückkehr zu Gottesdiensten rückt in vielen Bundesländern näher

Immer mehr Bundesländer wollen die Kirchen unter strengen Auflagen bald wieder für Gottesdienste öffnen. So sind in Sachsen und Thüringen bereits wieder religiöse Feiern möglich. Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen erlauben ab dem 1. Mai wieder Gottesdienste unter Auflagen.



In Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland und in Schleswig-Holstein dürfen ab 4. Mai wieder Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen stattfinden, in Rheinland-Pfalz ab 3. Mai. Die schwarz-rote Landesregierung in Sachsen-Anhalt will Details am 2. Mai festlegen.