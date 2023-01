Nach Silvester-Krawallen Giffey plant Gipfel gegen Jugendgewalt Stand: 04.01.2023 11:03 Uhr

Berlins Bürgermeisterin Giffey hat nach den Silvester-Ausschreitungen einen Gipfel gegen Jugendgewalt angekündigt. Die Täter sollten zudem schnell bestraft werden. Gewaltforscher warnen vor einer Vorverurteilung von Migranten.

Nach den gewalttätigen Krawallen in der Silvesternacht hat Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey einen Gipfel gegen Jugendgewalt angekündigt. Wann das Treffen stattfinden und wer daran teilnehmen soll, ist noch nicht bekannt.

Zudem sprach sich Giffey für eine schnelle Bestrafung der Täter aus. Als Antwort auf die "massive Respektlosigkeit" und die Gewalt brauche es einen "Mix aus ausgestreckter Hand und Stopp-Signal", sagte Giffey. Taten müssten konsequent und schnell bestraft werden. Zudem seien Anstrengungen in mehreren Bereichen nötig: "Das muss in Schule, in Jugendsozialarbeit, der polizeilichen Präventionsarbeit, aber auch in der Jugendgerichtshilfe eine konzertierte Aktion geben", so die SPD-Politikerin.

Merz und Söder geben Landesregierung Mitschuld

In der Silvesternacht waren Einsatz- und Rettungskräfte in Berlin und anderen Städten massiv angegriffen worden. Zum Teil musste die Polizei ausrücken, um Feuerwehrleute beim Löschen von Bränden gegen Angriffe zu schützen. Allein in Berlin gab es 33 verletzte Einsatzkräfte und mehr als 100 Festnahmen.

Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, gaben der Berliner Landesregierung eine Mitschuld an den Krawallen in der Silvesternacht. "Die Chaoten, viele davon mit Migrationshintergrund, fordern mit ihrer Randale den Staat heraus, den sie verachten", sagte Merz dem "Münchner Merkur". Das Land Berlin werde jedoch "mit der Lage nicht fertig".

Merz sagte, dass der Berliner Senat "aus politischen Motiven seit Jahren die Rechte und Einsatzmöglichkeiten der Polizei begrenzt" habe. "So lange dieses Verhalten des Berliner Senats anhält, dürfen wir uns nicht wundern, wenn zweimal im Jahr - am 1. Mai und zu Silvester - diese schweren Straftaten gegen Rettungskräfte und gegen Polizeibeamte verübt werden", fügte er hinzu. Ähnlich äußerte sich auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder.

Giffey bei Böller-Verbot skeptisch

Giffey wies die Vorwürfe zurück. Polizei und Feuerwehr seien "in voller Mannstärke" im Einsatz gewesen. Sie könne nicht erkennen, dass die Polizei in ihrer Arbeit eingeschränkt worden sei, es habe vielmehr die volle Rückendeckung der Politik für die Einsatzkräfte gegeben. In den vergangenen Jahren sei die Polizei "unter sozialdemokratischer Verantwortung" massiv aufgestockt worden, so Giffey. Die Gewaltausbrüche seien zudem kein "Berlin-Phänomen". Ähnliches sei auch in anderen Städten passiert.

In der Diskussion um ein Böller-Verbot mahnte die Regierende Bürgermeisterin Realismus an. "Ich glaube nicht, dass für sämtliche Böller ein Verbot auf Bundesebene durchsetzbar sein wird", sagte Giffey. "Ich würde es gut finden, wenn für bestimmte Böller Einschränkungen erfolgen."

Gewaltforscher warnt vor Vorverurteilung

Der Bielefelder Gewaltforscher Andreas Zick warnte indes davor, für die Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte Menschen mit Migrationshintergrund verantwortlich zu machen. "Dass Silvester so gewalthaltig war, reiht sich ein in einen Anstieg an Gewalt in der gesamten Gesellschaft." Es gebe viele Gruppen, die solche Gewaltdynamik erzeugten, so der Leiter des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld.

Zudem beleidigten solche Aussagen Millionen von Menschen, die sich als Einwanderer verständen. Schließlich blende eine solche Schuldzuweisung aus, "wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte selbst in den Rettungs- und Polizeidienststellen arbeiten und ebenfalls Opfer sind".

Mit Blick auf die Ausschreitungen vor allem in Großstädten wie Berlin fügte Zick hinzu: "Selbst wenn junge Männer aus migrantischen Milieus beteiligt sind: Es sind gewaltorientierte Gruppen, die ein Feindbild von Polizei teilen, und viele andere, die die Gelegenheit nutzen oder sich anheizen lassen." Überdies seien die Täter mehrheitlich junge Männer, die "irgendwelchen traditionellen Rollenklischees folgen", von Drogen aufgeputschte Menschen sowie solche, "die Spaß an Gewalt haben und andere darin bestätigen, dass Gewalt Spaß macht.