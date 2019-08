Sollte Familienministerin Giffey ihren Doktortitel nach den Plagiatsvorwürfen verlieren, will sie von ihrem Amt zurücktreten. Um welche Arbeit geht es? Und was wirft man ihr eigentlich vor?

Giffey promovierte im Bereich Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Die Dissertation trägt den Titel "Europas Weg zum Bürger - Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft". Bei der Arbeit werde dargestellt, was in der Politikwissenschaft und seitens der Europäischen Kommission unter "europäischer Zivilgesellschaft" und deren Partizipation im Kontext demokratischer Legitimation und einer transnationalen europäischen Öffentlichkeit verstanden werde, heißt es in der Zusammenfassung der Arbeit.

Giffey sagte im Februar, sie selbst habe die FU schon vor einiger Zeit um eine offizielle Prüfung ihrer Dissertation gebeten. Sie habe die Arbeit "nach bestem Wissen und Gewissen verfasst". Im Mai sagte sie auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin: "Für mich ist eine anonyme Internetplattform nicht der Ort, der die Entscheidung trifft, sondern meine Universität, an der ich diese Dissertation geschrieben habe."

Jetzt schrieb Giffey in einem Brief an die SPD-Interimsvorsitzende Malu Dreyer laut "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Ich habe auch in meiner Zeit als Kommunalpolitikerin in Berlin-Neukölln immer für ein klares Benennen von Problemlagen und eine klare Haltung gestanden. Danach zu handeln, hat mich geleitet. So will ich auch mit dieser Situation umgehen."