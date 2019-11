Die Zahl der angezeigten Gewalttaten gegen Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner ist einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr angestiegen. Das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Insgesamt wurden über 114 000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen durch ihre Ehemänner, Partner oder Ex-Partner. Das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts (BKA) zum Thema Partnerschaftsgewalt, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey heute in Berlin anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen vorlegen will. Der "Deutschen Presse-Agentur" hatte vorab aus Auzügen der Auswertung zitiert.

Bundesfamilienministerin Giffey will die Auswertung heute vorstellen.

Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort

Zwar ist die Zahl der Tötungsfälle im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 um 25 gesunken. Insgesamt wurden aber mehr Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Die Zahl stieg konkret von 113 965 auf 114 393.

Daneben gab es auch rund 26 000 Männer, die von ihren Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen bedroht, genötigt oder angegriffen wurden. Der Trend der vergangenen Jahre, mit einem Anstieg der Fallzahlen in diesem Kriminalitätsfeld, setzt sich damit fort.

Mitgezählt werden dabei alle zur Anzeige gebrachten Fälle von versuchter und vollendeter Gewalt zwischen Partnern und Ex-Partnern: Mord und Totschlag, Körperverletzungen, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe, Bedrohung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangsprostitution. Weil nur die angezeigten Taten gezählt werden können, wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.