Statistisches Bundesamt Jeder Zehnte hat zu wenig Wohnraum Stand: 17.11.2022 11:41 Uhr

Steigende Mietpreise, zu wenige Neubauten: Beim Wohnraum in Deutschland wird es in vielerlei Hinsicht eng. Das bestätigt nun auch das Statistische Bundesamt: Etwa 8,6 Millionen Menschen leben auf zu engem Wohnraum.

Etwa 8,6 Millionen Menschen in Deutschland haben zu wenig Wohnraum. Im vergangenen Jahr lebten damit 10,5 Prozent der Bevölkerung in Wohnungen, die nach europäischer Definition als überbelegt gelten, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Besonders hoch ist der Anteil unter den Alleinerziehenden mit 28,4 Prozent. Bei Familien mit drei und mehr Kindern sind es sogar 30,7 Prozent. Aber auch mehr als jede zehnte alleinstehende Person wohnt oft in zu kleinen Wohnungen.

Besonders eng ist es in deutschen Städten, hier leben rund jede und jeder Sechste auf zu wenig Raum. Im ländlichen Bereich hingegen ist es nur jede zwanzigste Person.

Deutschland besser als EU-Schnitt

Die Zahlen sind das Ergebnis einer Studie auf europäischer Ebene. Als zu klein gilt eine Wohnung dann, wenn sie zu wenig Räume hat. Die Wohnfläche selbst wurde für die aktuelle Erhebung nicht berücksichtigt.

Als ausreichend wird so für einen Einpersonenhaushalt zum Beispiel das Vorhandensein eines Wohn- und eines Schlafzimmers angesehen.

Bei einer Familie mit zwei Kindern zwischen 12 und 17 Jahren und unterschiedlichen Geschlechts wären der Erhebung nach mindestens vier Zimmer nötig - ein Wohnzimmer, ein Elternschlafzimmer und zwei Kinderzimmer.

Für diejenigen, die in der Bundesrepublik schon lange nach einer größeren Wohnung suchen, ist es wohl nur ein schwacher Trost: Im europäischen Vergleich steht Deutschland mit der Quote von einem Zehntel noch relativ gut da.

Der EU-Schnitt liegt bei rund 17 Prozent, Spitzenreiter sind Lettland mit 41,3 Prozent Überbelegung und Rumänien mit 41 Prozent. Am wenigsten beengt leben laut der Statistik die Menschen in Malta und Zypern mit 2,9 und 2,3 Prozent.

Angriffskrieg und teure Materialien

In Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat sich die Lage am deutschen Wohnungsmarkt in diesem Jahr zusätzlich verschärft. Eine Million Menschen ist bisher vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet, viele von ihnen harren immer noch in Notunterkünften, teils in Rathäusern eingerichtet, aus.

Die Bundesregierung plant - den gestiegenen Materialkosten und der Personalnot in der Baubranche zum Trotz - 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. 100.000 davon sollen bezahlbare Sozialwohnungen sein.

Auch die Kosten für Wohnraum in Deutschland liegen im EU-Vergleich hoch. Knapp ein Viertel des verfügbaren Einkommens wird im Durchschnitt für Wohnraum ausgegeben, in der EU sind es nur 19 Prozent. Der Anteil derer, die mit den Wohnkosten überlastet sind, stieg zuletzt ebenfalls in Deutschland.