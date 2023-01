Scheidender Chef des RKI Wieler wechselt ans Hasso-Plattner-Institut Stand: 31.01.2023 10:34 Uhr

Der scheidende Chef des Robert Koch-Instituts, Wieler, wechselt ans Hasso-Plattner-Institut. Er wird dort Sprecher des Bereichs Digital Health. Wieler war während der Corona-Pandemie der wichtigste Ratgeber der Politik.

Nach seinem Ausscheiden als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) wird Lothar Wieler zum 1. April ans Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam wechseln. Er wird dort Sprecher des Bereichs Digital Health, in dem es um die Digitalisierung von Medizin und Gesundheitswesen geht, wie das HPI und die Hasso-Plattner-Stiftung mitteilten.

Nach acht Jahren an der Spitze des RKI freue er sich auf die Möglichkeit, seine Erfahrungen aus dem Gesundheitssektor und der Bekämpfung von Pandemien nun im HPI einzubringen, erklärte Wieler laut Mitteilung. "Diese Pandemie wird nicht die letzte gewesen sein, aber wir können uns besser auf die nächste vorbereiten, indem wir jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und in die Forschung investieren."

Erforschung digitaler Technologien

Seit 2017 gibt es beim HPI den Bereich Digital Health, der nun ausgebaut werden soll. Wieler solle "unser vorhandenes Know-how im Bereich der digitalen Technologien durch seine wissenschaftliche Expertise und Erfahrung im Bereich Public Health optimal ergänzen", erklärte HPI-Geschäftsführer Tobias Friedrich.

Das HPI ist ein privat finanziertes IT-Institut, das praktische und angewandte Themen digitaler Technologien erforscht. Gründer und Namensgeber des Instituts ist der Gründer der Softwarekonzerns SAP, Hasso Plattner.

Zentraler Informationsvermittler während der Pandemie

Wieler hatte vor drei Wochen angekündigt, das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April zu verlassen, um sich "neuen Aufgaben in Forschung und Lehre" widmen zu können. Der 61-Jährige stand seit 2015 an der Spitze des RKI.

Vor allem mit der Corona-Pandemie wurde der zuvor eher in Fachkreisen bekannte Experte zu einem der wichtigsten Ratgeber der Politik in Gesundheitsfragen in Deutschland. Zugleich wurde er durch seine Pressekonferenzen zu einem zentralen Akteur bei der Informationsvermittlung über die Pandemie.