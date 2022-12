Wetter und Verkehr zu Weihnachten Viel Regen, recht warm - und Staugefahr Stand: 23.12.2022 17:06 Uhr

Der Traum einer weißen Weihnacht wird sich auch dieses Jahr wohl nicht erfüllen. Laut Deutschem Wetterdienst soll es recht mild und regnerisch werden - und das bei vollen Straßen. Die Deutsche Bahn zeigt sich immerhin vorbereitet.

Viele Wolken, viel Regen und viel Verkehr - so lautet die Prognose vom Deutschen Wetterdienst und dem ADAC für die Weihnachtsfeiertage. Auf Deutschlands Straßen wird es wegen des regen Reiseverkehrs rund um die Festtage wahrscheinlich zu Staus oder Behinderungen kommen.

Laut ADAC wird dies vor allem am Freitag sein, wenn der Berufsverkehr auf den Feiertagsverkehr trifft. Und auch am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtstag, erwarten die Experten ein hohes Verkehrsaufkommen, wenn viele Weihnachtsurlauber von ihrem Familienbesuch heimkommen.

Deutsche Bahn verspricht 80 Sonderzüge zum Fest

Gute Nachrichten kommen hingegen von der Deutschen Bahn (DB), denn diese hat auf das zu erwartende Reiseaufkommen rund um die Feiertage im Vorfeld reagiert und 80 Sonderzüge mit bis zu 40.000 Sitzplätzen zusätzlich auf die Schiene gebracht - vor allem auf den großen Hauptrouten in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung.

Der Start in den Reiseverkehr zu Weihnachten verläuft bislang nach Angaben der DB "weitgehend reibungslos". Allein an den zwei reisestarken Tagen 22. und 23. Dezember seien zusammen mehr als eine Million Fahrgäste in den Zügen unterwegs, teilte der Konzern mit. Der Fahrgastverband Pro Bahn äußerte sich skeptisch, dass der Weihnachtsverkehr weiterhin so störungsfrei verlaufen werde.

An Heiligabend Unwettergefahr im Süden

Was das Wetter an den Festtagen betrifft, so ist die Prognose vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach weniger optimistisch: Viele Wolken, milde Temperaturen und immer wieder Regen.

An Heiligabend ist es meist überall bewölkt. Zwischen Schleswig-Holstein und Brandenburg regnet es zunächst, am Nachmittag bleibt es überwiegend trocken. Im Rest des Landes gibt es den ganzen Tag über immer mal wieder Schauer.

Im südlichen Oberbayern warnt der DWD sogar vor Unwettern. Der Dauerregen soll innerhalb von 48 Stunden bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter im Allgäu und 90 Liter in den Allgäuer Alpen bringen, in Staulagen sogar bis zu 140 Liter. In Hessen besteht in einigen Gegenden wegen starker Regenfälle im Wochenverlauf Hochwassergefahr.

Am kühlsten wird es mit vier bis neun Grad im Norden, ansonsten liegen die Temperaturen meist im zweistelligen Bereich - zwischen zehn und 14 Grad.

Für einen Spaziergang zu Weihnachten sollte man den Regenschirm nicht vergessen. In Berlin können sich Besucher bei der Aktion "Weihnachten 2022 im Tierpark" mit Projektionen und Millionen von Lichtern in weihnachtliche Stimmung versetzen lassen. Bild: dpa

Zu Weihnachten meist regnerisch und mild

Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es im Süden längere sonnige Abschnitte mit Temperaturen zwischen neun und 15 Grad. Im Norden und im Osten zeigt das Thermometer bei bedecktem Himmel und häufigem Regen fünf bis neun Grad an.

Windig und regnerisch lautet die Vorhersage auch für Montag. Es bleibt bei milden Temperaturen zwischen sieben und elf Grad in der Nordhälfte sowie neun und 14 Grad in der Südhälfte. Der Wind weht mäßig bis frisch, im Norden und der Mitte sind starke Böen möglich.