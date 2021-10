Nach Antisemitismusvorwurf Leipziger Westin beurlaubt Mitarbeiter Stand: 06.10.2021 10:43 Uhr

Er wollte nur einchecken. Aber weil er eine Kette mit Davidstern trug, verwehrte ein Mitarbeiter dem Sänger Gil Ofarim dies. Das Leipziger Hotel beurlaubte nun zwei Angestellte und verurteilte Antisemitismus.

Nach dem Antisemitismusvorwurf des Sängers Gil Ofarim hat das Leipziger Westin zwei Mitarbeiter beurlaubt. Die Hotelleitung sei wegen des Vorfalls "besorgt und alarmiert", so die Managerin des Hotels. "Wir sind ein weltoffenes Hotel und lehnen jede Form von Intoleranz, Diskriminierung und Antisemitismus auf das Schärfste ab."

Ofarim hatte am Dienstag ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er einen Hotelmitarbeiter beschuldigt, ihn wegen seiner Kette mit Davidstern diskriminiert zu haben. In einer langen Schlange seien immer wieder Menschen vor ihm eingecheckt worden. Als er fragte, was das soll, hätte jemand gerufen: "Pack den Davidstern ein", woraufhin auch der Angestellte gesagt hätte: "Packen Sie den Davidstern ein." Erst dann habe er die Möglichkeit, einzuchecken. Ofarim schließt im Video nach einer langen fassungslosen Pause mit den Worten: "Deutschland 2021."

Das Hotel will den Vorfall aufklären

Die Hotelführung wolle den Vorfall nun aufklären und Kontakt mit Ofarim aufnehmen. "Unser Ziel ist es, alle unsere Gäste und Mitarbeiter zu integrieren, zu respektieren und zu unterstützen, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder sexueller Orientierung", sagte Reichstein.

In einer ersten Reaktion wollten Mitarbeiter am Dienstagabend ein Zeichen setzen und stellten sich mit einem Banner mit Israelflaggen und Halbmond und Stern vor das Hotel. Der Zentralrat der Juden kommentierte auf Twitter, eine angemessene Reaktion sehe anders aus.

Die Staatsanwaltschaft soll den Fall prüfen

Die Initiative "Leipzig nimmt Platz" hatte am Dienstagabend zu einer Demonstration vor dem Hotel aufgerufen, an der rund 600 Menschen teilnahmen. Laut Leipziger Polizei wurde Ofarims Video gesichert und der Fall der Staatsanwaltschaft zur Überprüfung vorgelegt.

Wenn der Vorwurf stimmt, wäre ein Ermittlungsverfahren wegen der Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen denkbar. Ob Ofarim den Fall strafrechtlich zur Anzeige bringen will, ist noch unklar.

Der Sänger war zu Gast im MDR

Ofarim war in Leipzig, weil er als Gast bei einer Aufzeichnung des MDR am Montag geladen war. "Was er anschließend aus einem Leipziger Hotel schildert, ist zutiefst beschämend. Wir verurteilen jegliche antisemitische Äußerung und fordern lückenlose Aufklärung und Konsequenzen", sagte eine MDR-Sprecherin.