Wohnhäuser, Parks und Straßen Bund will Flächenverbrauch begrenzen Stand: 28.02.2023 11:11 Uhr

In Deutschland sind die Siedlungs- und Verkehrsflächen in den vergangenen Jahren im Schnitt jeden Tag um 55 Hektar gewachsen. Umgerechnet sind das etwa 77 Fußballfelder. In Zukunft will der Bund diesen Flächenverbrauch deutlich reduzieren.

Neue Wohnhäuser, Parks und Straßen: Täglich werden in Deutschland im Durchschnitt 55 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu erschlossen. Das teilte das Statistische Bundesamt nach Auswertung der Zahlen für die Jahre 2018 bis 2021 mit. Damit summierte sich der tägliche Flächenverbrauch auf eine Größe, die ungefähr 77 Fußballfeldern entspricht. Bis zum Jahr 2030 will die Regierung diesen Verbrauch auf weniger als 30 Hektar pro Tag begrenzen. Das betrifft auch neue Haus- und Vorgärten, Friedhöfe, Campingplätze und Spielplätze.

Flächenverbrauch schade der Umwelt

Fläche ist eine endliche Ressource. Bereits im Januar 2017 legte der Bund im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie fest, den Flächenverbrauch zu begrenzen. Bis 2050 strebt die Regierung eine Flächenkreislaufwirtschaft an. Dann sollen netto keine neuen Flächen mehr für Siedlungs- und Verkehrszwecke erschlossen werden.

Als Begründung schreibt das Bundesministerium für Umwelt auf seiner Website:

Flächenverbrauch vernichtet vielfach wertvolle (Acker-) Böden. Ländliche Gebiete werden zersiedelt. Unzerschnittene Landschaftsräume, wichtig für unsere Tier- und Pflanzenwelt, gehen verloren.

Als weiteres Problem benennt der Bund die Auslastung von Infrastrukturen, die mit zunehmender Zersiedelung sinken würde. Diese Konsequenzen würden sich weiter verstärken, wenn die Bevölkerung durch den demographischen Wandel schrumpft.

Felder und Wälder bedecken die meisten Flächen Deutschlands

Flächen für die Landwirtschaft machen laut Statistik 50,5 Prozent der Gesamtfläche der Bundesrepublik aus, Waldflächen knapp 30 Prozent und Gehölze 1,2 Prozent. Siedlungs- und Verkehrsflächen haben einen Anteil von 14,5 Prozent der Fläche: 9,4 Prozent sind Siedlungsflächen und 5,1 Prozent Verkehrsflächen.