Unwetter in Deutschland Hagel, Starkregen, abgesagte Konzerte Stand: 27.08.2022 08:33 Uhr

In vielen Teilen Deutschlands haben Unwetter für Überschwemmungen und vollgelaufene Keller gesorgt. Auch der Bundespräsident und zwei Konzerte in Berlin waren betroffen. Für heute werden weitere Regenfälle und Gewitter erwartet.

In weiten Teilen Deutschlands haben Unwetter mit Hagel und Starkregen für überflutete Keller und Straßen gesorgt. In Nürnberg meldete die Leitstelle rund 470 Einsätze von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk. Sie waren in Nürnberg, Fürth und den Landkreisen Fürth und Erlangen-Höchstadt im Einsatz. In Mittelfranken und in der Oberpfalz standen Hunderte Keller und mehrere Straßen unter Wasser.

In Berlin wurden mehrere Veranstaltungen abgesagt. Das Staatsballett Berlin musste beispielsweise wegen des Unwetters eine geplante Schiffstour auf der Spree verschieben. Die Punkband Die Ärzte und Rapper Marteria sagten Konzerte ab, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender beendeten das Bürgerfest für ehrenamtlich Engagierte sicherheitshalber vorzeitig.

In Pinneberg in Schleswig-Holstein waren bereits am Freitagvormittag zahlreiche Straßen, Keller und Tiefgaragen voller Wasser gelaufen. Betroffen waren nach Feuerwehr-Angaben 130 Keller und Straßenzüge.

Nach einem Blitzeinschlag brannte im baden-württembergischen Weingarten eine 3000 Quadratmeter große Lagerhalle. Die Straßen waren wegen des nächtlichen Unwetters nur schwer zu befahren, weshalb die Feuerwehr zunächst nur schwer vorankam. Im Ortenaukreis in Zell am Harmersbach (Baden-Württemberg) sackte ein Hang auf eine Straße ab.Wegen Wassermassen und Geröll auf der Fahrbahn musste auch die Autobahn 8 bei Pforzheim kurzzeitig gesperrt werden.

Auch am Bodensee kam es zu Unwettern. Über das Stadtgebiet Konstanz, den Bodanrück und die Bodensee-Insel Reichenau zog eine Gewitterfront mit Starkregen hinweg. Von dort wurden rund 50 Wassereinbrüche in Kellern und Wohnungen gemeldet.

Schauer und Gewitter

In Teilen Deutschlands ist auch heute wieder mit Unwettern zu rechnen. Vor allem im Osten, Süden und in der östlichen Mitte werden Gewitter und Regenfälle erwartet. Nach wie vor könne es Starkregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Lokal könnten rund 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen, sagte DWD-Meteorologe Marcel Schmid. "Dies entspricht teilweise einer halben Monatssumme oder mehr, als bisher im gesamten August gefallen ist", sagte Schmid.

Für Sonntag werden für den Süden erneut einzelne Schauer und Gewitter vorausgesagt, teils auch mit Starkregen. Im Nordosten kann es anfangs noch schauerartigen Regen geben. Ansonsten zeigt sich der Himmel aufgelockert bewölkt, vor allem im Südwesten bleibt es laut DWD auch länger sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 28 Grad.