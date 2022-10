Studierende aus dem Ausland Jeder Dritte bleibt in Deutschland Stand: 12.10.2022 13:01 Uhr

Mehr als ein Drittel der Studierenden aus Staaten außerhalb der Europäischen Union bleibt langfristig in Deutschland. Damit gehört die Bleibequote laut OECD im internationalen Vergleich zu den höchsten.

Mehr als ein Drittel der jungen Menschen aus Nicht-EU-Staaten, die zwischen 2006 und 2011 ein Studium in Deutschland begonnen haben, leben auch zehn Jahre später noch in Deutschland. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des demografischem Wandels stellen Studierende aus Nicht-EU-Staaten somit eine wichtige Ressource für den deutschen Arbeitsmarkt dar, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Besonders hohe Bleibequote

Rund 184.200 internationale Studierende erhielten zwischen 2006 und 2011 erstmals einen Aufenthaltstitel zu Studienzwecken in Deutschland. Laut Ausländerzentralregister lebten nach fünf Jahren davon noch knapp die Hälfte und nach zehn Jahren noch 38 Prozent von ihnen weiterhin in Deutschland.

Damit gehört die Bleibequote von internationalen Studierenden nach aktuellen Auswertungen der OECD in Deutschland zu den höchsten unter den OECD-Ländern. Von den 38 Prozent der internationalen Studierenden, die nach zehn Jahren weiterhin in Deutschland lebten, hatten mit 32 Prozent die meisten einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken. Besonders viele davon kamen ursprünglich aus China - etwas mehr als die Hälfte.

Viele Einbürgerungen

Viele internationale Studierende integrieren sich nach ihrem Studium in Deutschland nicht nur erfolgreich auf dem hiesigen Arbeitsmarkt, sondern entscheiden sich auch für eine Einbürgerung, wie die Statistikbehörde weiter mitteilte. So hatten nach zehn Jahren von den 38 Prozent der internationalen Studierenden, die weiter in Deutschland leben, 28 Prozent auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Besonders viele der eingebürgerten Studierenden hatten davor einen Pass aus Kamerun (50 Prozent), Brasilien (34 Prozent) oder Indien (32 Prozent). Etwas mehr als ein Fünftel der internationalen Studierenden, die nach zehn Jahren noch in Deutschland lebten, hatte einen Aufenthaltstitel aus familiären Gründen - darunter besonders viele Studierende aus Russland (38 Prozent).

Nur wenige der internationalen Studierenden, die nach zehn Jahren noch in Deutschland blieben, waren auf Jobsuche oder blieben aus humanitären oder politischen Gründen, andere fielen unter die EU-Regeln zur Freizügigkeit.