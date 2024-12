Sachsen Drei Kinder und ein Mann tot in Meißen gefunden Stand: 09.12.2024 11:33 Uhr

In Meißen sind in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus die Leichen von drei Kindern und einem Mann entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus, zum Tathergang machten sie zunächst keine Angaben.

In Meißen sind vier Tote entdeckt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltsschaft mitteilten, lagen die drei Kleinkinder im Alter von ein, zwei und drei Jahren und der 37 Jahre alte Mann in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. "Nach bisherigen Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass keine Dritten involviert waren", sagte Polizeisprecher Marko Laske zu MDR SACHSEN. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei der leblos aufgefundene Mann mit dem Tod der Kinder in Zusammenhang zu bringen.

Die am Sonntagabend alarmierten Einsatzkräfte und der Notarzt hätten nur noch ihren Tod feststellen können. Die Behörden gehen nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Kriminalisten hätten Spuren am Tatort gesichert. Zudem seien Anwohner befragt worden. Zum Tathergang und zu möglichen Motiv wollten sich die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Hilfe bei Suizidgedanken, persönlichen Krisen und Depressionen Sie haben Selbsttötungsgedanken oder eine persönliche Krise? Die Telefonseelsorge hilft Ihnen: 0800 1110-111 und 0800 1110-222. Der Anruf ist anonym und taucht nicht im Einzelverbindungsnachweis auf. Wenn Sie das Gefühl haben, an einer Depression zu leiden, hilft Ihnen das Info-Telefon Depression unter 08003344533 oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Weitere kostenfreie Angebote hat die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention aufgelistet - beispielsweise für Jugendliche (116111) und Eltern (0800 111 0 550). Hinterbliebene nach einem Suizid können Hilfe beim Verein AGUS unter 0921 150 03 80 oder auf der Internetseite www.agus-selbsthilfe.de finden.

