Corona-Pandemie Die Werte sinken weiter

Das Robert Koch-Institut verzeichnet 10.237 neue Corona-Infektionen und 666 weitere Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 64,2. Der Rückgang der vergangenen Tage setzt sich fort - in mäßigem Tempo.

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.237 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 666 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

Vor genau einer Woche hatte das RKI 14.211 Neuinfektionen und 786 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 64,2

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI bei 64,2 - am Vortag bei 68. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen. Ziel von Bund und Ländern ist es, den Wert weiter zu senken, damit die Gesundheitsämter Infektionsketten nachverfolgen können und das Gesundheitssystem entlastet wird.

Beim jüngsten Bund-Länder-Treffen wurde eine Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner vereinbart, ab der erste Öffnungsschritte machbar wären.

Mehr als 63.600 Tote seit Pandemiebeginn

Seit Beginn der Pandemie hat das RKI in Deutschland 2.310.233 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 registriert. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 63.635. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.087.600 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend wie am Vortag bei 0,82. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.