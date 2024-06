Organspende Nächste Initiative für Widerspruchslösung Stand: 24.06.2024 05:18 Uhr

Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Bundestagsabgeordneten will erneut die Widerspruchslösung bei der Organspende vorantreiben. Kritiker jedoch zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit: "Wer schweigt, stimmt nicht automatisch zu."

Mit einem Gruppenantrag wollen sechs Bundestagsabgeordnete heute eine neue Regelung der Organspende in Deutschland vorantreiben. Die fraktionsübergreifende Gruppe setzt sich für die sogenannte Widerspruchslösung ein. Das hieße, dass jede Person automatisch nach ihrem Tod potenzieller Organspender ist, außer sie hat zu Lebzeiten widersprochen.

Hinter dem Antrag stehen Petra Sitte (Linke), Sabine Dittmar (SPD), die zugleich parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium ist, Gitta Connemann (CDU), Armin Grau (Grüne), Christoph Hoffmann (FDP) und Peter Aumer (CSU). Ein erster Anlauf für eine Widerspruchslösung war 2020 im Bundestag gescheitert.

Zahl der Organspenden soll erhöht werden

Derzeit gilt in Deutschland eine sogenannte Zustimmungslösung: Nur wer zu Lebzeiten ausdrücklich seine Bereitschaft zur Organspende dokumentiert hat, ist auch potenzieller Organspender.

Auch mehrere Bundesländer unter Federführung von Nordrhein-Westfalen hatten Mitte Juni eine Initiative für die Widerspruchslösung in den Bundesrat eingebracht. Ziel ist, die Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen. Etwa 8.400 Menschen stehen derzeit auf Wartelisten für ein neues Organ.

Ist Widerspruchslösung verfassungswidrig?

Kritiker der Widerspruchslösung, darunter Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), geben zu bedenken, dass ein Stillschweigen zur Organspende nicht als Zustimmung gewertet werden dürfe.

Die FDP-Rechtspolitikerin Katrin Helling-Plahr sprach gegenüber der Nachrichtenagentur dpa von einem massiven Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen. "Anstatt auf staatliche Bevormundung zu setzen, sollten wir die selbstbestimmte Entscheidung über eine Spende verbindlicher gestalten."

Der Präsident der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, hält die Einführung einer Widerspruchslösung gar für verfassungswidrig. Grundsätzlich sei jeder medizinische Eingriff ohne Zustimmung des Betroffenen eine Körperverletzung, sagte Brysch der Zeitung Augsburger Allgemeinen. "Wer schweigt, stimmt nicht automatisch zu."

Patientenschützer für effizientere Organisation

In den Ländern Europas, in denen es deutlich mehr Organspender gebe als in Deutschland, hätten erst organisatorische und strukturelle Maßnahmen zu steigenden Organspende-Zahlen geführt, sagte Brysch. "Deshalb braucht es jetzt finanzielle Anreize für Krankenhäuser, ein effizientes Transplantationsnetzwerk, Bildungsprogramme und die Schulung von Koordinatoren im Umgang mit Angehörigen", sagte der Patientenschützer.

Zudem sollten die Bundesländer dafür sorgen, dass die gesetzlich geforderte Anbindung der Pass- und Ausweisstellen an das Organspenderegister funktioniere. Dort hätten sich bis Ende Mai rund 120.000 Personen als Organspender eintragen lassen.