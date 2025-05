Konflikt in Nahost Tumulte und Festnahmen bei Nakba-Demo in Berlin Stand: 15.05.2025 20:54 Uhr

In Berlin-Kreuzberg ist es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen propalästinensischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Dabei gab es auch mehrere Festnahmen. Etwa tausend Menschen hatten sich zum Gedenken an die Nakba versammelt.

Bei einer Demonstration anlässlich des palästinensischen Gedenktages Nakba am Südstern in Berlin-Kreuzberg ist es am Donnerstagabend zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmenden und der Polizei gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher dem rbb.



Am Abend war von rund 30 Festnahmen die Rede. Die Polizei sprach auch von Flaschenwürfen und einem Steinwurf. Ein Beamter wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Er sei von aggressiven Demonstranten in die Menge hineingerissen und niedergetrampelt worden, sagte Polizeisprecher Florian Nath.



Weitere Polizisten seien verletzt worden, es seien bei mindestens einem von ihnen Knochenbrüche an der Hand festgestellt worden.



Gegen 20 Uhr hieß es, die Versammlung werde jetzt von der Polizei aufgelöst.

Wieso begehen Palästinenser den Nakba-Tag? Die Polizei hat Demonstrationen zum 75. Nakba-Tag in Berlin verboten. Sie befürchtet, dass dabei antisemitische Parolen gerufen werden. Aber was ist eigentlich vor 75 Jahren passiert? Was bedeutet dieser Tag? Ein historische Herleitung. Die Polizei hat Demonstrationen zum 75. Nakba-Tag in Berlin verboten. Sie befürchtet, dass dabei antisemitische Parolen gerufen werden. Aber was ist eigentlich vor 75 Jahren passiert? Was bedeutet dieser Tag? Ein historische Herleitung. mehr

Polizei bringt Wasserwerfer in Stellung

Auf Bildern war zu sehen, wie Polizisten mit Helmen versuchten, Demonstranten zurückzudrängen. Die Polizei brachte auch Wasserwerfer in Stellung. Teilnehmende hätten versucht, sich trotz Verbots zu einem Aufzug zu formieren und unter anderem ihre Transparente verknotet, hieß es. Um eine mögliche Laufstrecke zu blockieren, rollten die Wasserwerfer an.



Die Polizei sprach von insgesamt 1.100 Demonstranten. In lautstarken und aggressiven Sprechchören riefen Redner und Demonstranten "Kindermörder Israel, Frauenmörder Israel, Babymörder Israel", "Yallah, yallah Intifada" und "From the River to the sea".



Eine zweite pro-palästinensische Demonstration, die am Oranienplatz in Kreuzberg stattfinden sollte, wurde abgesagt. Bei einer pro-israelischen Gegendemonstration wurden dem Sprecher zufolge 35 Menschen gezählt.

Juristische Auseinandersetzung um Protestzug

Ursprünglich war "Nakba 77" als Protestzug geplant, den die Polizei am Mittwoch jedoch untersagte. Einem Einspruch der Veranstalter gab das Verwaltungsgericht zwar Recht, doch das Oberverwaltungsgericht kassierte den Entscheid wieder.



Der palästinensische Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnert an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels. In den vergangenen Jahren gab es bei diesen Veranstaltungen mehrfach Tumulte und Rangeleien mit der Polizei.

Sendung: rbb24 Abendschau, 15.05.2025, 19:30 Uhr