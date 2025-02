eilmeldung Mehrere Verletzte Auto fährt in Menschenmenge in München Stand: 13.02.2025 11:25 Uhr

In München ist ein Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen gefahren. Die Polizei spricht von mehreren Verletzten. Sie ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Hintergründe sind bisher unklar.

In München ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, so die Polizei. Der Fahrer des Wagens wurde festgehalten, schreibt die Polizei München auf X.



Wie schwer die Menschen verletzt sind, ist unklar - ebenso die Hintergründe und ob das Auto absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde.

Im Moment gehe keine weitere Gefahr von dem Fahrer aus, sagte der Polizei-Sprecher. "Wir haben keinen Anlass zur Annahme, dass eine Gefahr für die Bevölkerung besteht."

Am Ort des Geschehens, am Münchner Stiglmaierplatz, fand nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Vorfalls gegen 10.30 Uhr eine Demonstration der Gewerkschaft ver.di statt. Ob Demonstranten unter den Verletzten waren, war zunächst unklar.

Mehr Informationen Kürze