Auszeichnung des Guide Michelin Sterne-Rekord für deutsche Restaurants Stand: 18.06.2025 10:38 Uhr

Wer sich einen Michelin-Stern erkocht, hat es in der Spitzengastronomie geschafft. In Deutschland gibt es nun so viele wie noch nie: 341 Restaurants wurden mit mindestens einem Stern ausgezeichnet.

Freude, Jubel und der Preis für harte Arbeit: In Frankfurt sind die Michelin-Sterne für Restaurants verliehen worden. Insgesamt 341 Köchinnen und Köche können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des Gourmetführers Guide Michelin schmücken. Damit gibt es das zweite Jahr in Folge so viele Sterne-Restaurants in Deutschland wie nie zuvor.

Der internationale Direktor des Guide Michelin, Gwendal Poullennec, erklärte, Deutschland sei ein "gastronomisches Powerhouse". Poullennec nannte die deutsche Gastronomie einen "der globalen Vorreiter, wenn es darum geht, neue kulinarische Entdeckungen zu machen und kulinarische Erlebnisse noch genussreicher und nachhaltiger" zu gestalten.

Deutschland hat zwölf Drei-Sterne-Restaurants

30 Restaurants wurden mit ihrem ersten Stern ausgezeichnet und es gibt fünf neue Zwei-Sterne Restaurants. In die höchste Kategorie (drei Sterne) wurden zwei Restaurants neu aufgenommen. Damit ist das Dutzend der Restaurants mit der höchsten Wertung in Deutschland voll.

In diesem Jahr kommt nun das "Restaurant Haerlin" in Hamburg dazu. "Mit perfekten Kompositionen aus Top-Produkten in hervorragender Balance sind hier drei Sterne zweifelsfrei verdient", hieß es zur Auszeichnung von Küchenchef Christoph Rüffer von den Inspekteurinnen und Inspekteuren. "Glücklich und dankbar bin ich, dass unser Berufsstand hier vom Guide Michelin so wertgeschätzt wird", sagte Rüffer bei der Vergabe der Auszeichnung.

In München darf sich das "Tohru in der Schreiberei" erstmals über drei Sterne freuen. "Mit eigener Handschrift und feinfühliger Stilistik gelingt ihm eine äußerst spannende Verbindung von japanisch inspirierter und klassisch-französischer Küche", erklärten die Inspekteure und würdigten Chef Tohru Nakamura, der im vergangenen Jahr mit zwei Sternen ausgezeichnet worden war.

Drei Sterne seien für ihn ein Traum gewesen, dann ein Ziel und letztlich auch Mindset, erklärte Nakamura, nachdem er die Kochjacke des Guide Michelin, die alle ausgezeichneten Restaurants erhalten, angezogen hatte.

Neben den beiden Neuzugängen haben zehn weitere Restaurants in Deutschland drei Sterne: das "Rutz" in Berlin, "Bareiss" und "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Baden-Württemberg), "Jan" in München sowie "Es:senz" in Grassau (Bayern), "The Table" in Hamburg, das "Aqua" in Wolfsburg (Niedersachsen), in Rheinland-Pfalz das "Waldhotel Sonnora" in Dreis und das "Schanz. Restaurant" in Piesport sowie im Saarland "Victor's Fine Dining by Christian Bau" in Perl.

Bau wies auf die Herausforderungen für die Spitzenküche hin: "Wir schaffen es leider nicht mehr, alle Restaurants voll zu bekommen." Die Zahl der guten Restaurants sei größer geworden, die Gästeanzahl aber nicht. Dies sei eine bedenkliche Entwicklung.

Fünf neue Restaurants mit zwei Sternen

Die Tester des Guide Michelin haben zudem 47 Restaurants mit zwei Sternen bewertet. Insgesamt fünf neue Restaurants dürfen sich künftig mit der Auszeichnung schmücken: "Oswalds Gourmetstube" in Teisnach (Bayern), "Gotthardt's by Yannick Noack" in Koblenz und das "Intense" in Wachenheim an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz), das "Pietsch" in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) und das "Atama by Martin Stopp" in Sankt Ingbert (Saarland).

Grüne Sterne für umweltbewusste Gastronomie

282 Spitzenküchen wurden mit einem Stern - davon 30 neu - bewertet. Küchen, die besonders auf umweltbewusste und ressourcenschonende Gastronomie achten, können mit einem Grünen Stern ausgezeichnet werden. 2025 dürfen sich 80 Restaurants (14 neu) darüber freuen - drei mehr als noch im Vorjahr.

Der Trend zu pflanzenbasierter Küche setze sich auch in diesem Jahr fort, bei der Produktwahl kämen Regionalität und Saisonalität nach wie vor eine immense Bedeutung zu, sagte Guide-Michelin-Chef Poullennec: "80 Grüne Sterne beweisen das eindrucksvoll."

Anonyme Tester im Einsatz

33 Küchen mussten einen oder mehrere Sterne abgeben, weil sie geschlossen oder ein neues Konzept haben oder sich die Qualität verschlechtert hat. In Deutschland sind etwa zwei Dutzend Testerinnen und Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der begehrten Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde - egal in welchem Land.

Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

Erste Sterne wurden 1926 vergeben

Der kleine rote Reiseführer Guide Michelin sollte vor mehr als 100 Jahren mehr Autofahrer zum Reisen bewegen und so den Absatz der französischen Reifenfirma Michelin ankurbeln. Er enthielt zunächst Karten sowie Tipps für Autofahrende zum Tanken, Reifenwechseln, Essen und Übernachten. Die ersten Sterne für gehobene Gastronomie wurden schließlich 1926 vergeben. In Deutschland gab es 1966 die ersten Michelin-Sterne.

Neben dem Guide Michelin erscheint auch der Restaurantführer Gault&Millau regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt Kochmützen für ausgezeichnete Kochkunst.

Mit Informationen von Roman Warschauer, hr