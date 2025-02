Vorfall in Berlin Schwerverletzter nach Angriff am Holocaust-Mahnmal Stand: 21.02.2025 20:54 Uhr

Am Holocaust-Mahnmal in Berlin ist ein Mann offenbar bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der Angreifer konnte laut Medienberichten fliehen.

Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Nach einem Bericht der B.Z. wurde der Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen, der Täter ist auf der Flucht. Rettungskräfte betreuten mehrere Zeugen der Tat, Ermittlungen wurden eingeleitet.

Tatort soll nach Informationen des Tagesspiegel der nördliche Teil des Denkmals für die ermordeten Juden Europas an der Behrenstraße sein, auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Botschaft der USA. Ob die Tat in einem Zusammenhang mit der US-Botschaft oder dem Mahnmal selbst steht, ist unklar.

RBB-Reporterin Kerstin Breinig berichtet, dass zwei Männer im Stelenfeld des Mahnmals aufeinander zugegangen sein sollen, als plötzlich einer der beiden zustach.

Polizei: Keine Gefahr für andere Menschen

Zur Identität des verletzten Mannes gibt es laut Berliner Polizei noch keine Erkenntnisse. Die Tatwaffe wurde bisher noch nicht gefunden. "Wir fahnden mit sehr starken Kräften im unmittelbaren Nahbereich hier in Berlin-Mitte", sagte Polizeisprecher Florian Nath am Abend am Tatort. Es bestehe keine Gefahr für andere Menschen. "Wir haben hier überall Polizei, sowohl in zivil als auch uniformiert."

Das Holocaust-Denkmal des Architekten Peter Eisenman war im Mai 2005 der Öffentlichkeit übergeben worden. Mit dem Stelenfeld und einem unterirdischen Informationsort wird in der Hauptstadt nahe dem Brandenburger Tor an die rund sechs Millionen ermordeter Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus erinnert.