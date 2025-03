faq Fahrer fährt in Menschengruppe Was über die Tat in Mannheim bekannt ist Stand: 04.03.2025 02:55 Uhr

Mitten in der Mannheimer Innenstadt ist gestern ein Mann mit seinem Kleinwagen in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Menschen starben, elf wurden verletzt. Was bislang bekannt ist.

Was ist passiert?

Am zentralen Paradeplatz fuhr der Mann mit seinem Ford Fiesta um kurz nach 12 Uhr in eine Fußgängerzone. Die Innenstadt der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs war am Rosenmontag belebt. Menschen besuchten den Fastnachtsmarkt, der auf den Planken und rund um den Wasserturm mit Dutzenden Imbissbuden und Fahrgeschäften stattfand.

Viele Menschen bummelten durch die Haupteinkaufsstraße, als der Fahrer Augenzeugen zufolge mit hohem Tempo vom Friedrichsring kommend in die mehrere Hundert Meter lange Straße raste und mehrere Fußgänger umfuhr. Danach floh der Mann.

Ein Taxifahrer soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge dem Ford hinterhergefahren sein - bis zum Ende der Straße in eine Sackgasse. Nach einem missglückten Wendemanöver vor einer Auffahrt über eine Brücke, die über den Rhein nach Ludwigshafen führt, stellte sich der Taxifahrer dem Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Weg, wie Jürgen Schwarz, Geschäftsführender Vorstand der Taxizentrale Mannheim, bestätigte. Der Mann floh daraufhin zur Fuß in Richtung Hafen, wo er von der Polizei festgenommen wurde.

Warum war die Straße nicht gesichert?

Trotz Fastnachtsmarkt gab es am Zugang der Einkaufsstraße keine Poller oder Absperrungen. Grund dafür ist auch der Straßenbahnverkehr und der Lieferverkehr für die Geschäfte. Die Polizei sah eigenen Angaben zufolge keine Veranlassung für eine Sperrung.

Wer sind die Opfer?

Zwei Menschen starben. Es soll sich nach Behördenangaben um eine 83-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann handeln. Elf Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des Landesinnenministeriums und der Stadt Mannheim gibt es fünf Schwer- und sechs Leichtverletzte. Kinder wurden nicht verletzt.

Was ist über den Fahrer bekannt?

Bei dem Mann soll es sich um einen 40-jährigen Deutschen aus dem benachbarten Ludwigshafen handeln. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. In der Vergangenheit war er straffällig geworden. Laut Informationen des SWR soll es sich dabei aber um kleinere Delikte handeln.

Es gebe ein paar Vorstrafen, die lange zurücklägen, sagte Staatsanwalt Romeo Schüssler. Dabei gehe es um eine Körperverletzung, für die er vor mehr als zehn Jahren eine kurze Freiheitsstrafe verbüßt habe, außerdem ein Fall von Trunkenheit im Verkehr.

Welche Informationen gibt es zu den Hintergründen?

Das Motiv des Mannes ist unklar. Die Staatsanwaltschaft geht nicht von einem extremistischen Hintergrund aus. Es gebe konkrete Hinweise auf eine psychische Erkrankung, hieß es am Montagabend von der Staatsanwaltschaft. Der 40-Jährige habe Menschen umfahren wollen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem zweifachen Mord vor. Kurz vor seiner Festnahme soll er sich mit einer Schreckschusspistole verletzt haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bislang konnte er noch nicht vernommen werden.

Spezialkräfte durchsuchten seine Wohnung in Ludwigshafen, in der er alleine gelebt haben soll. Ob dort mögliche Beweismittel gefunden wurden, ist nicht bekannt.

Hilfe bei seelischen Problemen oder psychischen Erkrankungen Sollten Sie selbst, Angehörige oder Personen in Ihrem Umfeld von psychischen Problemen oder Erkrankungen betroffen sein, können Sie bei folgenden Anlaufstellen Hilfe und Beratung finden:



Telefonseelsorge: Anonyme Beratung per Telefon, Chat oder E-Mail - 24 Stunden am Tag



Tel.: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222



Nummer gegen Kummer: Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche



Tel.: 0800 / 11 10 333



Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe: Vermittelt Kontakt zu Experten und Anlaufstellen

( Mo, Di, Do: 13 - 17 Uhr und Mi, Fr: 08.30 - 12.30 Uhr)



Tel.: 0800 / 33 44 533



Ärztlicher Bereitschaftsdienst: In akuten gesundheitsgefährdenden Notfällen werden Sie hier zu dem nächsten Bereitschaftsdienst in Ihrer Region weitergeleitet.



Tel.: 116 117



Wie reagiert die Politik?

Noch in der Nacht stellten Menschen Kerzen an den Tatort oder legten Blumen nieder. Und auch aus der Politik kommen Äußerungen der Anteilnahme. Spitzenpolitiker aus Bund und Land besuchten die Mannheimer Innenstadt. So auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). "Das ist nun wirklich schwer zu ertragen und auszuhalten", sagte er vor Ort. Er versicherte den Bürgerinnen und Bürgern, dass der Staat alles tue, was er tun könne, um sie zu schützen. Aber hundertprozentigen Schutz könne es nicht geben. "Manchmal ist es einfach nur tragisch und schlimm."

Absolute Sicherheit werde es niemals geben können, sagte auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). "Wir können auch nicht unsere Innenstädte zu umzäunten Festungen machen." Die Tat reihe sich ein in mehrere Straftaten der jüngeren Vergangenheit, in der ein Auto als Waffe missbraucht worden sei.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser dankte der Polizei und den Rettungskräften. "Die Polizei hat einen herausragenden Job geleistet", sagte die SPD-Politikerin. Etwa 30 Polizeikräfte seien in zehn Minuten vor Ort gewesen, sagte Faeser. Nun gelte es, die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit machen zu lassen. Es sei eine furchtbare Tat, "ein Horror am helllichten Tag, bei schönstem Wetter, in der Mittagspause, wo viele Menschen draußen sind".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach den Angehörigen der Opfer von Mannheim sein tiefes Mitgefühl aus. "Es ist furchtbar, was sie durchmachen müssen", erklärte Steinmeier über seine Sprecherin auf der Plattform X. "Den Verletzten wünsche ich rasche Genesung." Der Bundespräsident dankte Polizei und Rettungsdiensten.

Ähnlich äußerte sich Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen", erklärte der CDU-Chef auf X. "Der Vorfall - wie auch die schrecklichen Taten der vergangenen Monate - mahnt uns eindringlich: Wir müssen alles tun, um solche Taten zu verhindern." Deutschland müsse wieder ein sicheres Land werden.

Was bedeutet der Vorfall für die Fastnachtsumzüge?

Nach der Todesfahrt wurden mehrere für heute geplante Fasnachtsumzüge in Baden-Württemberg abgesagt. In Mannheim wurden nach Angaben der Stadt die geplanten Fasnachtsumzüge in den Vororten Feudenheim, Neckarau und Sandhofen abgesagt. Der sogenannte Fasnachtsmarkt am Wasserturm sei geschlossen, die Straßenfasnacht in der Innenstadt finde nicht statt, berichtete die Stadt.

Betroffen sind auch die Städte Heidelberg und Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis. In Weinheim an der Bergstraße (ebenfalls Rhein-Neckar-Kreis) fällt der sogenannte Marktplatzfasching aus, wie die Kommune bestätigte.

In Heidelberg verständigten sich die im Heidelberger Karneval Komitee zusammengeschlossenen Vereine und die Stadt in einer Krisensitzung auf den Schritt. Schwetzingen liegt westlich von Heidelberg.