Nach Leichenfund Lufthansa überprüft Iran-Flüge Stand: 28.10.2022 14:08 Uhr

Auf dem Frankfurter Flughafen ist im Fahrwerkschacht eines Lufthansa-Flugzeugs ein toter Mann entdeckt worden. Die Maschine war aus Teheran gekommen. Die Lufthansa überprüft nun ihre Iran-Flüge. Die Polizei ermittelt.

Nach dem Fund einer Leiche im Fahrwerkschacht eines Lufthansa-Flugzeugs überprüft der Konzern seine Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran. Für diesen Freitag seien zwei Lufthansa-Flüge und einer der Tochter Austrian Airlines gestrichen worden, sagte eine Unternehmenssprecherin in Frankfurt. Voraussichtlich noch am Nachmittag werde über eine Wiederaufnahme der Verbindungen entschieden.

Identität des Toten noch unbekannt

Zuvor hatten Arbeiter bei Wartungsarbeiten auf dem Frankfurter Flughafen am Donnerstagvormittag einen toten Mann entdeckt. Er habe in dem Fahrwerkschacht eines Flugzeugs gelegen, wie die Frankfurter Polizei dem Hessischen Rundfunk (hr) mitteilte. Eine Sprecherin der Lufthansa bestätigte dem hr am Freitag, dass das Flugzeug aus der iranischen Hauptstadt Teheran kam. Blinde Passagiere seien sehr selten, so die Sprecherin weiter. Zuerst hatte "Bild" über den Leichenfund berichtet.

Zur Identität des Mannes war zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen zu dem Tod hat das Polizeipräsidium Frankfurt übernommen, das zunächst keine Einzelheiten mitteilte.