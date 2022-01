Tödliche Schüsse auf Polizisten Tatverdächtige im Saarland festgenommen Stand: 31.01.2022 17:55 Uhr

Die Polizei hat nach den tödlichen Schüssen auf Polizisten zwei Tatverdächtige festgenommen. Zuvor war öffentlich nach einem der Verdächtigen gefahndet worden. Ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger wurden im saarländischen Sulzbach gefasst. Das berichten SR und die Polizei.

Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es Mittäter gebe, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Papiere gefunden

Nach dpa-Informationen sollen am Tatort der getöteten Polizisten Papiere eines Verdächtigen gefunden worden sein.

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Oberkommissar waren am frühen Montagmorgen gegen 4.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz erschossen worden. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie "Die schießen".

Mehrere Schüsse abgegeben

Der Polizist soll demnach am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Ob es Warnschüsse waren oder der Beamte einen Tatverdächtigen verletzte, war am Montag zunächst noch unklar. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz, ihre Pistole steckte noch im Holster. Die junge Frau, die noch an der Hochschule der Polizei studierte, war nach Polizeiangaben sofort tot. Der 29 Jahre alte Oberkommissar aus Kusel habe zunächst noch gelebt, sei aber gestorben, als die Rettungskräfte eintrafen, berichtete ein Polizeisprecher.