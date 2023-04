Trauer um Spieleentwickler "Siedler von Catan"-Erfinder Teuber ist tot Stand: 04.04.2023 16:22 Uhr

Mit "Die Siedler von Catan" schuf er eines der erfolgreichsten Brettspiele der Welt - jetzt ist Klaus Teuber im Alter von 70 Jahren gestorben. Bis zuletzt schrieb der Spieleentwickler an der Geschichte seines größten Erfolges.

Der Entwickler des Gesellschaftsspiels "Die Siedler von Catan" ist tot. Klaus Teuber starb am 1. April im Alter von 70 Jahren "nach kurzer und schwerer Krankheit", wie die Catan GmbH und der Kosmos-Verlag mitteilten.

Teuber erfand auch weitere erfolgreiche Brettspiele wie etwa "Barbarossa", "Adel verpflichtet", "Drunter und drüber", "Der fliegend Holländer" und "Löwenherz", die mit den Auszeichnungen "Spiel des Jahres" oder "Deutscher Spielepreis" geehrt wurden.

30 Millionen Exemplare in 70 Ländern verkauft

Sie alle aber sind nicht mit dem wirtschaftlichen Erfolg der Spiele aus dem "Catan"-Universum zu vergleichen. Seitdem das Spiel 1995 erschien, wurden davon weltweit mehr als 30 Millionen Exemplare produziert - übersetzt in 41 Sprachen und in 70 Ländern verkauft.

Teubers eigenes Leben änderte sich mit der Erfolgsgeschichte indes kaum. Der 1952 in einem Dorf im Odenwaldkreis geborene Spieleentwickler arbeitete zunächst als Zahntechniker, bis er später sein Hobby zum Beruf machte. 1988 entwickelte er nebenbei mit "Barbarossa" sein erstes Spiel - das gleich zum "Spiel des Jahres" gewählt wurde.

Klaus Teubers größter Erfolg: "Die Siedler von Catan" - mehr als 30 Millionen Mal hat sich das Spiel verkauft. Bild: dpa

Bis zuletzt arbeitete Teuber an der "Catan"-Romantrilogie

An die 40 Stunden pro Woche investierte er in "das große Baby" Catan - "obwohl es mir eigentlich aus den Ohren rauskommen müsste", wie er einmal formulierte. Bis zuletzt habe er am dritten Band seiner zum Spiel passenden Romantrilogie gearbeitet, wie der Kosmos-Verlag schrieb.

2002 gründete Teuber zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen die Catan GmbH, mit der er seine entwickelten Spiele vermarktete. "Mit seinen vielen preisgekrönten Spielen hat er Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert", teilte der Kosmos-Verlag mit.