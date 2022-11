Fünfte Jahreszeit beginnt Karneval offiziell gestartet Stand: 11.11.2022 14:06 Uhr

Zwei Jahre Pause aufgrund der Pandemie gab es für Jeckinnen und Jecken. Heute konnten sie wieder pünktlich die diesjährige Karnevalssaison einläuten. Der Andrang war vielerorts groß.

Pünktlich um 11:11 Uhr hat heute die rheinische Karnevalssaison begonnen. Die fünfte Jahreszeit wurde mit lauten "Alaaf" und "Helau" Rufen begrüßt, die Stimmung war vielerorts nach zwei Jahren ohne reguläre Sessionen und Straßenparties ausgelassen.

Ob im rheinland-pfälzischen Mainz, im baden-württembergischen Karlsruhe, im hessischen Fulda, an der Saar oder natürlich im restlichen Ruhrgebiet. Überall erwartet man die kommenden Umzüge, gemeinsames Feiern, Karnevalssitzungen und natürlich das Kürzen unachtsam getragener Krawatten zur Weiberfastnacht.

In Düsseldorf wurde der Karneval vor dem Rathaus eingeläutet Bild: dpa

Zehntausende feiern an der frischen Luft

Direkt zum Auftakt sind allein in Köln nach Angaben der Polizei Zehntausende Feiernde auf den Straßen. Zumeist ohne Hygiene-Auflagen wird wie vor der Pandemie eng beisammen gestanden, getrunken, gesungen und gefeiert. Mittlerweile ist der Andrang an einigen Orten so groß, dass die Stadt schon dazu aufrief beispielsweise das Zülpicher Viertel zu meiden. Auch in der Kölner Altstadt wurde der Einlass zu den Veranstaltungsflächen wegen Vollauslastung früh gestoppt.

Der Nachholbedarf der Karnevalistinnen und Karnevalisten scheint enorm. "Wir haben die besten Voraussetzungen mit dem wunderbaren Wetter und den Entzugserscheinungen, die wir zwei Jahre lang erduldet haben", sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). Die Karnevalssaison geht bis zum Aschermittwoch am 22. Februar 2023.

Natürlich werden auch die Vierbeiner ausgehfein eingekleidet. Bild: AFP

Steigende Preise

Der Feier-Modus ist zwar wieder weitestgehend zurück auf dem Stand von vor der Corona-Pandemie - für die der Karneval 2020 ein messbarer Treiber war. Die Preise hingegen sind es nicht. Egal ob Saalmieten oder Personalkosten, die Kartenpreise steigen dieses Jahr vielerorts spürbar.

Dann sind da noch die Einkaufspreise für Lebensmittel und Getränke, wobei die Grenze bei beidem im Karneval oft fließend ist. Für Essen und Getränke fallen in dieser Saison deutlich höhere Kosten an, an einigen Stellen wird für das Glas Kölsch die Grenze von Drei Euro überschritten.

Ein bisschen Party, ein bisschen benehmen

Die heutige Karnevalstradition geht zurück auf das Jahr 1822. Vertreter der Kölner Oberschicht hatten das bis dahin sehr ungezügelt ablaufende Treiben zur Fastnacht satt und wollten die Festivitäten in geordnete Bahnen lenken - ganz nach dem Vorbild des venezianischen Karnevals.

Ganz ohne Auflagen, wie zuletzt 2019, kann ab heute gefeiert werden. Bild: dpa

In diesem Zuge wurden "festordnende Komitees" gegründet, der Ursprung sowohl der Karnevalsumzüge, als auch des organisierten Karnevals in anderen Städten. Von der ursprünglichen rheinischen Wildheit scheint aber zumindest ein Teil bis in die Neuzeit überlebt zu haben, denn auch heute bittet der Kölner Ordnungsamtsleiter Dirk Schmaul eindringlich: "Nicht in Hauseingänge zu urinieren und sich ein bisschen zu benehmen." Na dann: Alaaf und Helau.