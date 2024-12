Angriffe offenbar aus Russland Schlag gegen Hackergruppe - ein Mann festgenommen Stand: 13.12.2024 12:19 Uhr

Den Behörden in Hessen und Schleswig-Holstein ist ein Schlag gegen eine Hackergruppe gelungen. Ein Mann wurde festgenommen - er gilt als mutmaßlicher Unterstützer einer russischen Organisation. Ziele waren die Bereiche Sicherheit, Infrastruktur und Finanzen.

Sicherheitsbehörden in Hessen und Schleswig-Holstein sind gegen eine mutmaßliche Hacker-Gruppe vorgegangen und haben einen Beschuldigten festgenommen. Er soll einem Kollektiv angehört haben, dessen Mitglieder größtenteils aus Russland arbeiteten, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilten.

Computersabotage in besonders schwerem Fall

Der 24-Jährige aus dem Landkreis Stormarn in Schleswig-Holstein wird verdächtigt, eine kriminelle Vereinigung im Ausland unterstützt zu haben. Er soll unter anderem Computersabotage in besonders schwerem Fall betrieben haben. Dem Mann wird außerdem vorgeworfen, die Durchführung von gezielten Überlastungsangriffen auf Webseiten und andere Services zum Zweck der Computersabotage (sogenannte DDoS-Angriffe) ermöglicht zu haben. Er soll dazu im Internet kriminelle Dienstleistungen beworben haben, die die Angriffe auch ohne tiefergehende technische Fähigkeiten ermöglichten.

Unterstützer Russlands

Dadurch habe der Mann bundesweite DDoS-Angriffe des Kollektivs "KillNET" auf Internetpräsenzen in den Bereichen Sicherheit, Infrastruktur und Finanzen ermöglicht. Das ideologisch geprägte Kollektiv habe sich als Unterstützer Russlands positioniert und führe Cyberangriffe im Kontext des Russland-Ukraine-Konflikts durch.



Zu den Zielen zählten Cybersabotage von NATO-Staaten, Diebstahl persönlicher Daten und Zerstörung von Internetressourcen. Das Kollektiv sei seit zwei Jahren für eine Reihe von DDoS-Angriffen verantwortlich. Die Wohnung des 24-Jährigen sei durchsucht und mehrere Datenträger seien sichergestellt worden.

Maßgebliche Beteiligung des Festgenommenen

Der Präsident des Hessischen Landeskriminalamtes (HLKA), Andreas Röhrig, erklärte, die meisten Akteure des Kollektivs hielten sich in Russland auf, was operative Maßnahmen erschwere. "Umso erfreulicher ist es, dass der Beschuldigte, welchem eine maßgebliche Beteiligung und Rolle bei KillNet zugeschrieben wird, durch intensive Ermittlungen des HKLA in Deutschland festgenommenen werden konnte", fügte Röhrig hinzu. Die Maßnahmen gehörten zu einer durch Europol koordinierten und international durchgeführten Operation mit dem Namen "Power OFF", die seit 2018 laufe und in deren Rahmen bereits eine Vielzahl von Dienstleistungs-Plattformen für DDos-Angriffe vom Netz genommen worden seien.