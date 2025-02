Kinderbuchillustratorin Conni- und Pixi-Zeichnerin Eva Wenzel-Bürger gestorben Stand: 07.02.2025 17:41 Uhr

Bis heute sind ihre Illustrationen in vielen Kinderzimmern zu finden. Nun ist die Kinderbuchillustratorin Eva Wenzel-Bürger im Alter von 92 Jahren gestorben.

Sie gab Pixi seine Zipfelmütze und Conni ihren rot-weißen Ringelpulli: Kurz vor ihrem 93. Geburtstag ist die Kinderbuchillustratorin Eva Wenzel-Bürger gestorben. Der Carlsen-Verlag gab bekannt, dass sie bereits am 31. Januar starb. Für den Verlag sei sie über Jahrzehnte eine der wichtigsten Bilderbuchillustratorinnen gewesen.

Wenzel-Bürger wurde am 2. Februar 1932 in Berlin geboren, wo sie später eine Ausbildung als Grafikerin absolvierte. Bereits in den 1960er Jahren machte sie sich als Kinderbuchillustratorin einen Namen. 1982 zeichnete sie den Waldwichtel Pixi - Namensgeber und Held der gleichnamigen Bücher - mit Zipfelmütze und roten Stiefeln. Zuvor hatte sie bereits zahlreiche Pixi-Geschichten illustriert.

Mit der roten Schleife im Haar: Die Figur Conni ist eine der bekanntesten von Illustratorin Eva Wenzel-Bürger.

Mehr als 30 Conni-Bücher bebildert

Zehn Jahre später schuf sie das Bild einer weiteren Kinderbuchfigur, die bis heute in zahlreichen Kinderzimmern zu Hause ist: Conni mit dem rot-weißen Ringelpulli und der roten Schleife im Haar. 25 Jahre lang prägte die Conni-Bilderbuchreihe das Schaffen der Illustratorin. Über 30 Bücher dieser Reihe erschienen mit ihren Bildern.

Anfangs sei nicht abzusehen gewesen, wie viel Arbeit mit der Conni-Reihe auf Wenzel-Bürger zukommen würde, erinnert sich die ehemalige Lektorin und Conni-Entdeckerin Susanne Schürmann. "Intuitiv fand sie die richtigen Bildideen für die Geschichten von Liane Schneider und setzte die dann in der Gestaltung kreativ um." Die Illustratorin habe es verstanden, Alltägliches spannend darzustellen und komplexe Inhalte für ihr kindliches Publikum auf das Wesentliche zu reduzieren.

Wenzel-Bürger veröffentlichte zahlreiche weitere Bilderbücher, wie "Das muss auch anders gehen" (1983) und "Schornsteinfeger Nante geht zu seiner Tante" (1984).