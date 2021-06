FAQ Zertifikat startet heute So funktioniert der digitale Impfpass

Der digitale Nachweis für Corona-Impfungen geht an den Start. Ab heute geben erste Apotheken und Ärzte QR-Codes für Geimpfte aus. Alle wichtigen Fragen zum digitalen Impfpass im Überblick.

Von Dominik Lauck, tagesschau.de

Was genau ist der digitale Impfpass?

Mit dem digitalen Impfpass kann der volle Corona-Impfschutz per Smartphone nachgewiesen werden. Das Digitalzertifikat ist eine freiwillige Ergänzung des weiterhin gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Der Nachweis wird per QR-Code in einer App auf dem Smartphone hinterlegt. Neben den Impfungen können demnächst in der App auch negative Testergebnisse und überstandene Infektionen dokumentiert werden. Wer kein Smartphone hat, der kann den Impfnachweis auch ausdrucken und so nutzen.

ARD Logo Dominik Lauck

Welche App brauche ich dafür?

Zum Start kann das digitale Impfzertifikat entweder in der dazu eigens vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebenen CovPass-App oder in der ebenfalls vom RKI herausgegebenen offiziellen Corona-Warn-App (ab Version 2.3) lokal gespeichert und angezeigt werden. Der Unterschied: Die CovPass-App hat anders als die Corona-Warn-App (CWA) keine Kontaktverfolgungsfunktion. Die CWA wurde bislang mehr als 28 Millionen Mal runtergeladen, die CovPass-App ist erst seit wenigen Tagen erhältlich. Vom kommenden Mittwoch an kann das Impfzertifikat auch in der Luca-App angezeigt werden.

Wie bekomme ich das digitale Impfzertifikat?

Das Impfzertifikat erhält man in Form eines QR-Codes künftig direkt nach der vollständigen Impfung im Impfzentrum oder in der Arztpraxis. Der Code wird in der Regel auf Papier ausgedruckt und kann dann mit dem Smartphone eingelesen werden.

Die mehr als 20 Millionen Bürger, die schon vollständig geimpft sind, können den digitalen Nachweis nachträglich bekommen. Wer sich im Impfzentrum hat impfen lassen, soll in den kommenden Tagen per Post oder E-Mail einen QR-Code zugeschickt bekommen.

Wer in einem Impfzentrum geimpft wurde, soll das digitale Impfzertifikat auch nachträglich erhalten, ohne aktiv zu werden. Alle anderen müssen sich an ihren Arzt oder Apotheker wenden. Bild: dpa

Wer in einer Arztpraxis geimpft wurde, kann sich dorthin wenden und um ein nachträglich erzeugtes digitales Zertifikat bitten. Dazu müssen das gelbe Papier-Impfheft und der Personalausweis vorgelegt werden.

Auch einige Apotheken wollen dies anbieten - das ist insbesondere für vollständig Geimpfte gedacht. Allerdings sind zum Start nur wenige Apotheke dazu in der Lage, wie die Branchenvereinigung mitteilte.

Die digitalen Zertifikate sind mit der Überschrift "EU-COVID-19 Impfzertifkat" versehen. Andere QR-Codes, die ebenfalls im Zusammenhang mit Covid-19 Impfungen ausgestellt werden - etwa Einladungscodes für einen Impftermin oder Impfbescheinigungen ohne Beachtung der europäischen Zertifikatsvorgaben - sind nicht für den Nachweis in der CovPass-App konzipiert und werden daher von dieser auch nicht erkannt.

Wo gilt der digitale Impfpass?

Der digitale Impfpass wird bundesweit akzeptiert - ebenso in den anderen EU-Mitgliedsländern. Allerdings wird es nicht sofort einen flächendeckenden Start geben. Vielerorts fehlt es noch an den technischen Voraussetzungen und auch die genauen technischen Abläufe sind noch unklar. Ab Juli soll der Digital-Pass für das grenzüberschreitende Reisen in der EU genutzt werden können. Nach Angaben der EU-Kommission stellen derzeit acht Mitgliedsstaaten das digitale Impfzertifikat aus - und zwar Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Kroatien, Litauen, Polen, Spanien und Tschechien.

Welche Daten werden im digitalen Impfpass gespeichert?

In dem digitalen Zertifikat werden als persönliche Daten Name und Geburtsdatum gespeichert, von der Impfung werden Impfdatum, Name des Impfstoffs sowie die Chargennummer erfasst. Diese Daten werden nur lokal auf dem Smartphone gespeichert. Zur Erstellung des Impfzertifikats ist es notwendig, dass die Daten einmalig durch die Impfstelle erhoben und zur Signierung an das RKI übermittelt werden. Diese Daten werden dort sofort wieder gelöscht.

Brauche ich weiterhin das gelbe Impfbuch?

Der digitale Impfpass ist ein freiwilliges, ergänzendes Angebot zum Impfbuch. Wer ihn nicht möchte, kann weiterhin das gedruckte gelbe Impfheft nutzen. Gerade in der Anfangszeit empfiehlt es sich, zusätzlich zur App noch das Papier-Impfbuch mitzunehmen, falls man irgendwo seinen Impfschutz nachweisen möchte oder muss.

Welche Vorteile habe ich mit dem digitalen Impfpass?

Der digitale Impfpass kann als Beleg bei gelockerten Corona-Beschränkungen dienen und soll auch Reisen erleichtern. Welche Vorteile es damit im einzelnen gibt, legen die Bundesländer beziehungsweise die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten fest.

Wie wird das digitale Impfzertifikat überprüft?

Dazu gibt es ebenfalls eine App, die Überprüfungs-Anwendung CovPass Check. Damit können beispielsweise Restaurant-Betreiber mit einem schnellen Scan des vorgezeigten QR-Codes aus dem CovPass überprüfen, ob die Gäste einen vollständigen Impfschutz oder gültigen Schnelltest haben beziehungsweise als genesen gelten. Sie bekommen dabei nur den Impfstatus und den Namen des Gastes angezeigt, den sie mit dem Personalausweis oder einem anderen Ausweis-Dokument abgleichen müssen. Sie können hingegen nicht sehen, ob ein Gast an Corona erkrankt war.

Mit einer Überprüfungs-App kann das digitale Impfzertifikat gelesen werden. Bild: dpa

Was kostet der digitale Impfpass?

Der digitale Impfpass ist gratis. Allerdings erhalten Apotheken und Ärzte für das nachträgliche Erstellen der Digital-Nachweise aus Steuergeldern jeweils 18 Euro Vergütung. Laut dem Bund der Steuerzahler kostet das insgesamt rund 50 Millionen Euro.

Werden im digitalen Impfpass noch weitere Impfungen abgespeichert?

Zunächst kann nur die Corona-Impfung abgespeichert werden. Allerdings sollen ab dem kommenden Jahr auch andere Impfungen digital erfasst werden können.

Auf welchen Smartphones ist der digitale Impfpass erhältlich?

Die CovPass-App wird im Gegensatz zur offiziellen Corona-Warn-App nicht nur für iPhones von Apple und Android-Smartphones mit Google Play Services angeboten, sondern auch für Smartphones des chinesischen Techriesen Huawei. Weil die App ohne die Google-Dienste auskommt, greift hier das von den USA verhängte Technologie-Embargo gegen die Chinesen nicht. Die CovPass-App kann für iPhones gratis im App Store von Apple runtergeladen werden, für Android-Handys ist sie im Google Play Store erhältlich und für Huawei-Smartphones in der Huawei AppGallery. Auf Apple-Geräten ist das Betriebssystem iOS 12 (oder neuer) Voraussetzung, bei Android-Geräten muss mindestens das Betriebssystem Android 6 installiert sein.

Wer hat die CovPass-App entwickelt?

Ein Konsortium um den US-Konzern IBM hat die deutsche CovPass-App entwickelt. Es war vom Bundesgesundheitsministerium damit beauftragt worden. Damit solche nationalen Apps auch EU-weit funktionieren, wurde eine Schnittstelle geschaffen. Mit der technischen Umsetzung dieser Vernetzung wurden SAP und die Deutsche-Telekom-Tochter T-Systems beauftragt. Beide haben bereits die Corona-Warn-App entwickelt und stehen hinter der technischen Verknüpfung solcher Apps auf europäischer Ebene.