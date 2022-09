Bevölkerungswachstum in Deutschland Erstmals mehr als 84 Millionen Menschen Stand: 27.09.2022 10:39 Uhr

Im ersten Halbjahr 2022 lebten in Deutschland zum ersten Mal mehr als 84 Millionen Menschen. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Der Hauptgrund dafür: Zuwanderung - vor allem aus der Ukraine.

In Deutschland leben erstmals mehr als 84 Millionen Menschen. Damit ist die Bevölkerungszahl sprunghaft gestiegen: Laut Statistischem Bundesamt sind das 843.000 Menschen mehr als zum Jahresende 2021 - die Bevölkerung ist also um ein Prozent gewachsen. Hauptgrund war der Zuzug geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer infolge des russischen Angriffskriegs.

Historischer Anstieg

Einen Bevölkerungszuwachs dieser Größenordnung gab es seit der Wiedervereinigung nur in den Jahren 1992 infolge der Grenzöffnungen in Osteuropa und des Kriegs in Jugoslawien, als 700.000 Menschen nach Deutschland kamen, sowie 2015 mit der damaligen Fluchtwelle, als 978.000 Menschen in Deutschland Zuflucht suchten.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 stieg die Bevölkerungszahl nur um 82.000 beziehungsweise 0,1 Prozent. In den ersten sechs Monaten 2022 gab es eine Nettozuwanderung von rund 750.000 Ukrainerinnen und Ukrainern nach Deutschland - das ist das Ergebnis aus Zuwanderung minus Abwanderung.

Insgesamt lag die Nettozuwanderung nach vorläufigen Ergebnissen bei rund einer Million. Sie war damit sieben Mal höher als im ersten Halbjahr 2021.

Ohne Zuwanderung wäre Bevölkerung geschrumpft

Vor allem leben in Deutschland mehr Frauen und Mädchen: Die Zahl stieg im ersten Halbjahr um 1,2 Prozent. Die Zahl der Männer und Jungen ist im Vergleich dazu nur um 0,8 Prozent angestiegen. Ein Grund dafür ist, dass vor allem Frauen und Kinder vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind. Ohne Zuwanderung wäre die Bevölkerung geschrumpft.

Wachstum in allen Bundesländern

Die Zahlen zeigen: Die Einwohnerzahl stieg in allen Bundesländern, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Bezogen auf die im jeweiligen Bundesland lebende Bevölkerung war der Bevölkerungszuwachs in Berlin mit einem Plus von 1,3 Prozent am stärksten, gefolgt von Bayern und Hessen mit einem Zuwachs von jeweils 1,2 Prozent. Bremen (plus 0,5 Prozent), Thüringen (plus 0,6 Prozent) und das Saarland (plus 0,7 Prozent) verzeichneten dagegen die geringsten Zuwächse: