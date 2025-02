Bundesweite Kundgebungen Hunderttausende gegen Rechtsextremismus Stand: 08.02.2025 17:25 Uhr

Auch an diesem Wochenende treibt es Hunderttausende auf die Straßen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt zu setzen. Allein auf der Theresienwiese in München versammelten sich mehr als 200.000 Menschen.

In zahlreichen deutschen Städten haben erneut Kundgebungen gegen Rechtsextremismus und gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD stattgefunden.

In München protestieren die Menschen unter dem Motto "Demokratie braucht Dich". Nach Polizeiangaben kamen mehr als 200.000 Menschen zusammen. Die Veranstalter sprechen von mehr als 320.000. Nach Informationen des BR verläuft die Veranstaltung bisher ohne Vorkommnisse.

Die Organisatoren der Initiative "München ist bunt" erklärten, dass sie vor der Bundestagswahl "ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie" setzen wollten. Sie warnten, dass "Hass, Ausgrenzung und rechtsextreme Gruppen zu einer Gefahr für unsere Demokratie werden".

Die Demonstranten in München wollen ein Zeichen für Vielfalt und Demokratie setzen.

Pistorius spricht auf Demo in Hannover

Auch in Hannover gingen Zehntausende Menschen auf die Straße. Nach Polizeiangaben nahmen 24.000 Menschen an der Demo teil. Auf der Kundgebung am Opernplatz sprach laut NDR auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Der SPD-Politiker bezeichnete die Geschehnisse der vergangenen Woche als Tabubruch und forderte, sich jeden Tag für die Demokratie einzusetzen. "Die Tür nach rechts außen muss geschlossen bleiben", so Pistorius.

In der vergangenen Woche waren im Bundestag erstmals mithilfe der AfD zwei Anträge der Union angenommen worden. Ein Gesetzentwurf zur Verschärfung der Migrationspolitik scheiterte hingegen.

Auf dem Opernplatz in Hannover versammelten sich Zehntausende Menschen.

Proteste in Leipzig gegen AfD-Veranstaltung

In Leipzig demonstrierten laut MDR rund 1.000 Menschen gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD. Die Veranstaltung sei friedlich verlaufen. Die Polizei unterband jedoch einen Versuch, die Zufahrt zur Veranstaltung zu blockieren. Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla sollte in der Alten Börse im Zentrum auftreten.

Rund 3.000 Menschen gingen in Rostock für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Unter dem Motto "Alle gegen Faschismus - Rostock steht zusammen!" zogen die Menschen durch die Innenstadt.

Etwa 35.000 Demonstranten in Bremen

In Bremen zählte die Polizei etwa 35.000 Teilnehmer an einer Versammlung gegen Rechtsextremismus auf dem Domshof. Wie Radio Bremen berichtet, sollte die Demo ursprünglich auf dem Marktplatz der Stadt stattfinden, dieser erwies sich jedoch als zu klein.

In Rheinland-Pfalz und in Hessen demonstrierten in mehreren Städten insgesamt etwa 25.000 Menschen gegen einen Rechtsruck. Wie die Polizei mitteilte, setzten sich am Nachmittag in Gießen nach einer Kundgebung 13.000 Menschen in Bewegung. In Darmstadt versammelten sich 8.000 Menschen. Die erwartete Zahl von rund 1.000 Teilnehmern wurde damit deutlich übertroffen.

Auch in Nordrhein-Westfalen setzten zahlreiche Menschen ein Zeichen gegen Hass, Hetze und Ausgrenzung. In Dortmund kamen dem WDR zufolge etwa 2.900 Demonstranten zusammen. Die Veranstalter sprachen von 5.000. In Wuppertal, Aachen und Duisburg sind ebenfalls Demonstrationen angekündigt.