So viele Menschen wie noch nie werden zum Christopher Street Day in Köln erwartet. Das Motto lautet in diesem Jahr erneut "Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark". Auch die evangelische Kirche läuft mit.

Von Friederike Müllender, Dorothee Soboll

Organisiert wird die Demonstration vom Verein Cologne Pride, der im vergangenen Jahr noch Kölner Lesben und Schwulentag hieß. Dieser Name habe aber nun ausgedient, so Pressesprecher Hugo Winkels. "Der Name war für die Kölner Lesben und Schwulen da, aber die queere Community ist in den vergangenen 30 Jahren so gewachsen und so vielfältig geworden, da wollten wir auch mit unserem Namen offen sein für alle."

Evangelische Kirche erstmals auf CSD Demo

"Wir wollen zeigen, dass queere Menschen ein Teil der Kirche sind. Wir machen dort nicht nur mit, wir sind die Kirche.", sagt Tim Lahr. Er selbst ist queerer Pfarrer und hat die Teilnahme organisiert. "Uns ist klar, dass wir vor Ort auch mit Gegenwind rechnen müssen. Gerade in der queeren Community gibt es viele Verletzungen mit Kirche."

Gut 100 Menschen laufen in der Fußgruppe der Evangelischen Kirche mit. Die Plakate sind bereits fertig, auf ihnen zu lesen: "Thank God I am queer" oder "Jesus - Für Gleichberechtigung seit 2000 Jahren."

Sorge vor Anfeindungen

Von Anfeindungen anderer Art kann Meike Nienhaus von der Beratungsstelle Rubicon Köln berichten. Nach dem tödlichen Angriff auf einen 25 Jahre alte Transmann im vergangenen Jahr habe es viel Verunsicherung gegeben, viele Menschen hätten sich auch in der Beratungsstelle gemeldet, sagte sie am Samstag im WDR 5 Morgenecho. "Und manche entscheiden auch, nicht mitzugehen - um sich selber zu schützen."

Generell erlebe sie einen Anstieg an Anfeindungen: "Die rechten Parolen, die immer massiver auch gerade gegen queere Menschen gehen - das nimmt an Fahrt auf und macht uns Angst." Daher gibt es beim CSD neben dem Sicherheitskonzept die Aufforderung, auf sich selbst und andere zu achten. Und die Hoffnung, dass Menschen eingreifen, wenn sie etwas beobachten - das gelte auch für den Alltag.

Verkehrsbehinderungen am Wochenende

Um die Anreise am Sonntag nach Köln zu erleichtern, gibt es Sonderfahrten der Deutschen Bahn für den RE1 und einen zusätzlichen Waggon der RB 48.

Es wird zu eheblichen Behinderungen im Straßenverkehr kommen

Durch die Straßensperrungen in der Innenstadt kommt es das gesamte Wochenende über und besonders am Sonntag zu erheblichen Einschränkungen sowohl im Bahn- als auch im Autoverkehr. Die Parkhäuser in der Innenstadt werden zeitweise nicht zu erreichen sein.

Schon seit Freitag zehn Uhr bis einschließlich Montag um fünf Uhr ist die Pipinstraße gesperrt, also die Zufahrt von der Nord-Südfahrt auf die Deutzer Brücke. Denn Freitagabend wurde das Pride-Wochenende auf dem Heumarkt eröffnet - Punkt 18 Uhr mit dem Song "Y.M.C.A" und einer großen Party im Freien.

Eine Umleitung für den Straßenverkehr ist ausgeschildert. Am Sonntag ist während der Demo die gesamte Demostrecke gesperrt. Das bedeutet ab dem Deutzer Bahnhof fahren für diese Zeit auf der Strecke keine Autos entlang.

"Wenn es zu voll wird, werden wir in Absprache mit der Polizei die Deutzer Brücke komplett sperren. Das Auto lässt man am Sonntag also am besten stehen", rät Veranstaltungsleiter Martin Hommel.

Die große Demonstrationsparade beginnt am Sonntag um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke.

Gewitterfront am Sonntag

Die für Sonntagnachmittag erwarteten Gewitter und Sturmböen in Teilen NRWs haben Folgen für laufende Großveranstaltungen. Für den großen Demozug des CSD in Köln mit mehr als einer Million erwarteten Besuchern sind bislang keine Änderungen geplant.





