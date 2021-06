RKI-Infektionszahlen Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist leicht gestiegen - auf 36,8. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin fordert eine Nachfolgeregelung für die "Bundesnotbremse", die Ende des Monats ausläuft.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der Wert lag demnach bei 36,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Vortag lag er bei 35,2, eine Woche zuvor bei 46,8. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 4917 Corona-Neuinfektionen, außerdem wurden 179 neue Todesfälle verzeichnet.

Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI-Chef Lothar Wieler gestern gesagt, Modellierungen ließen einen leichten vorübergehenden Anstieg erwarten. Das RKI bringe dies mit Öffnungsschritten in Zusammenhang. Wieler sagte: "Mit kontrolliertem Öffnen erwarten wir kein weiteres exponentielles Wachstum."

Von den mehr als 400 Landkreisen hätten nur noch vier einen Wert von mehr als 100. Längerfristig betrachtet gingen die Inzidenzen in allen Altersgruppen zurück. Außerdem werde die Belegung der Intensivbetten in den Kliniken über die nächsten acht Wochen sinken, so Wieler.

Risikobewertung heruntergestuft

Wegen der entspannteren Corona-Lage gilt nach sechs Monaten erstmals wieder eine niedrigere Risikobewertung für Deutschland. Die Gefahrenlage in Deutschland werde von "sehr hoch" auf "hoch" gesetzt, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag mit.

Laut Spahn sind 43 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft, 17,6 Prozent voll immunisiert. Infolge der verbesserten Lage kündigten mehrere Bundesländer spürbare Lockerungen der Schutzmaßnahmen und die Öffnung von Restaurants an.

Schwesig für bundesweite Obergrenze

Angesichts der deutlich gesunkenen Ansteckungszahlen hatte die Bundesregierung angekündigt, die bundesweite Notbremsen-Regelung zum 30. Juni voraussichtlich auslaufen zu lassen. Die Notbremse wurde im April verabschiedet mit dem Ziel, in Regionen mit einem Inzidenzwert über 100 innerhalb von sieben Tagen bundesweit einheitliche Vorgaben für Corona-Schutzmaßnahmen durchzusetzen.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sprach sich für eine neue bundesweite Corona-Obergrenze aus. "Wenn diese Bundesnotbremse ausläuft, ist es erforderlich, dass Bund und Länder sich auf eine Obergrenze für Risikogebiete einigen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es könne immer wieder passieren, dass es lokale Ausbrüche gebe. Gerade auch mit Blick auf Virusmutanten sei es wichtig, dann zu reagieren. "Dann ist es wichtig, dass es eine klare Regel gibt", sagte Schwesig.