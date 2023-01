Nach Ende im Fernverkehr Maskenpflicht fällt auch im Nahverkehr Stand: 13.01.2023 17:03 Uhr

Nicht nur im Fernverkehr endet Anfang Februar die Maskenpflicht - auch im Nahverkehr gibt es ab dann keine Einschränkungen mehr. Die letzten Bundesländer kippten heute die Regelung für Bus und Bahn.

Nach dem angekündigten Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr ziehen die Bundesländer für den Nahverkehr nach. Ab Anfang Februar ist die Maske damit bundesweit in Bussen und Bahnen keine Pflicht mehr.

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen soll die Vorschrift zum 1. Februar auslaufen, wie die Landesregierungen mitteilten. In Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird dies zum 2. Februar der Fall sein. Die übrigen neun Länder hatten die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits zuvor beendet oder deren Abschaffung bis Anfang Februar schon in den vergangenen Tagen angekündigt. Als letztes tritt das Ende der Pflicht am 3. Februar in Thüringen in Kraft.

Einige Politiker sowie unter anderem die Deutsche Bahn betonten, dass eine möglichst einheitliche Regelung hierbei wichtig und ein Flickenteppich zu verhindern sei. Darauf lege man sehr großen Wert, sagte Rolf Mützenich, Chef der SPD-Bundestagsfraktion, nach einer Klausurtagung in Berlin. "Wenn wir das auch mit vonseiten des Bundes gewährleisten können, gegenüber der Kompetenz der Länder, haben wir viel erreicht."

Buschmann für Aufheben aller Maßnahmen

Bundesjustizminister Marco Buschmann hält das Ende der Maskenpflicht für "richtig und überfällig". Er geht dabei noch einen Schritt weiter: Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sprach sich Buschmann für eine rasche Aufhebung aller weiteren Corona-Schutzmaßnahmen aus. "Meines Erachtens können auch die anderen Schutzmaßnahmen vor dem 7. April aufgehoben werden", sagte er.

Grundrechtseingriffe müssten immer gut begründet sein. Angesichts der positiven Entwicklung der Pandemie in den vergangenen Wochen seien die Schutzmaßnahmen täglich schwerer zu rechtfertigen. "Die Pandemie mit ihren Einschränkungen ist die Ausnahme, Freiheit ist die Regel", so Buschmann weiter.

Mediziner: Bei Symptomen weiter Maske tragen

Auch Mediziner zeigen sich mit der Aufhebung Schutzmaßnahme insgesamt zufrieden. "Weiterhin Unterschiede zu haben, wäre einfach nicht mehr vermittelbar", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der "Rheinischen Post". Eigenverantwortlich könne jeder für sich entscheiden, ob er Maske tragen wolle. Gaß appellierte an die Menschen, bei Krankheitssymptomen Maske zu tragen oder am besten daheim zu bleiben.

Auch die Hausärzte können die Entscheidung des Bundes nachvollziehen. "Nachdem die Maskenpflicht in weiten Teilen des öffentlichen Lebens bereits aufgehoben wurde, ist es verständlich, dass die Politik auch im Fernverkehr auf Eigenverantwortung setzt", sagte die Vizechefin des Deutschen Hausärzteverbands, Nicola Buhlinger-Göpfarth, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Gänzlich sollte aus ihrer Sicht aber nicht auf Masken verzichtet werden. "Wir empfehlen unseren vulnerablen Patientinnen und Patienten, auch zukünftig in Innenräumen, in denen sich viele Menschen eng gedrängt aufhalten, freiwillig eine Maske zu tragen", sagte sie.

Lauterbach: Corona-Lage hat sich stabilisiert

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angekündigt, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr zum 2. Februar vorzeitig ausgesetzt werden soll. Der SPD-Politiker begründete den Schritt damit, dass sich die Lage in der Coronavirus-Pandemie stabilisiert habe. Es sei nicht mit einer weiteren Winterwelle von Infektionen zu rechnen, sagte er. Er appellierte dennoch an die Reisenden, im Fern- und Nahverkehr freiwillig weiter Masken zu tragen.

Zuvor hatten sich die Forderungen nach einer Beendigung der Maskenpflicht verstärkt. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz war bislang in Fernbussen und Fernzügen noch bis zum 7. April allen Reisenden das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben.

Über den 2. Februar hinaus gilt die Maskenpflicht dann nur noch in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen.