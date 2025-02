eilmeldung Angriff am Holocaust-Mahnmal Messerattacke laut Ermittlern antisemitisch motiviert Stand: 22.02.2025 13:14 Uhr

Die Berliner Staatsanwaltschaft geht beim Messerangriff auf einen Touristen am Holocaust-Mahnmal von einem antisemitischen Hintergrund aus. Der festgenommene Verdächtige habe den Plan gehabt "Juden zu töten", so die Polizei.

Der Angriff auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin hat offenbar einen antisemitischen Hintergrund. Der Tatverdächtige habe angegeben, in ihm sei seit einigen Wochen der Plan gereift, "Juden zu töten", teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit.

Der Tatverdächtige ist demnach ein anerkannter 19-jähriger Flüchtling aus Syrien, der in einer Geflüchtetenunterkunft in Leipzig leben soll. Das bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft.

"Nach bisherigen Ermittlungen und dem aktuellen Kenntnisstand sollen Zusammenhänge mit dem Nahostkonflikt bestehen", teilte die Staatsanwaltschaft mit. "Nach bisherigem Kenntnisstand, insbesondere aufgrund entsprechender Äußerungen des Beschuldigten gegenüber der Polizei, soll seit einigen Wochen der Plan in ihm gereift sein, Juden zu töten." Vor diesem Hintergrund sei auch die Auswahl des Tatorts erfolgt.

Tatverdächtiger soll vor den Haftrichter

Die Polizei hatte den Mann rund drei Stunden nach der Tat im Umfeld des Mahnmals festgenommen. Der Mann habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet, teilte ein Polizeisprecher mit. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Er soll den Spanier mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt haben.

Die Attacke ereignete sich am nördlichen Teil des Denkmals für die ermordeten Juden Europas an der Behrenstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Botschaft der USA. Ob die Tat in einem Zusammenhang mit der US-Botschaft oder dem Mahnmal selbst steht, ist unklar.

Das Holocaust-Denkmal des Architekten Peter Eisenman war im Mai 2005 der Öffentlichkeit übergeben worden. Mit dem Stelenfeld und einem unterirdischen Informationsort wird in der Hauptstadt nahe dem Brandenburger Tor an die rund sechs Millionen ermordeter Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus erinnert.