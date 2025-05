faq Attacke am Hauptbahnhof Was über den Messerangriff in Hamburg bekannt ist Stand: 23.05.2025 21:59 Uhr

Am Hamburger Hauptbahnhof werden am frühen Abend mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Polizei nimmt eine Frau fest. Die Hintergründe sind noch unklar. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Was ist passiert? Bei einem Messerangriff im Hamburger Hauptbahnhof sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Polizei zufolge stach eine Person auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen 13 und 14 wahllos um sich.



Zur Anzahl der Verletzten gibt bisher keine validen Angaben. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es mehrere lebensbedrohlich Verletzte geben soll. Die Feuerwehr sprach von sechs lebensgefährlich Verletzten, drei Schwer- und drei Leichtverletzten. Medien berichteten von insgesamt 17 Verletzten, davon vier lebensbedrohlich verletzten Menschen.



Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wer gilt als tatverdächtig? Die Polizei teilte mit, dass eine 39 Jahre alte Frau festgenommen wurde. Sie habe sich widerstandslos festnehmen lassen, sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Ein Messer sei sichergestellt worden. Die Tatverdächtige soll Abbenseth zufolge die deutsche Staatsangehörigkeit haben.



Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine Einzeltäterin handelte. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, die Ermittlungen dauern an. Allerdings geht die Polizei derzeit nicht von einer politischen Motivation aus. Dafür gebe es bislang keine Hinweise, so Abbenseth. Die Ermittlungen gingen nun eher der Frage nach, ob sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe.

Was sind die Gegebenheiten am Hamburger Hauptbahnhof? Der Hamburger Hauptbahnhof gehört zu den am stärksten frequentierten Verkehrsknotenpunkten in Deutschland. Im freitäglichen Feierabendverkehr herrscht dort regelmäßig dichtes Gedränge.



Rund um den Hamburger Hauptbahnhof gilt seit dem 1. Oktober 2023 ein Waffenverbot. Mitte Dezember 2024 hatte der Senat außerdem ein Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr erlassen. Es gibt allerdings keine Kontrolle vor Ort, sagt NDR-Reporter Heiko Sander. Offenbar entschlossene Täter ließen sich davon jedoch wohl nicht abschrecken, so Sander.