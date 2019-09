Klimaschutz kostet, aber Nichtstun sei teurer: Kanzlerin Merkel stellt den Kampf gegen die Erderwärmung in den Mittelpunkt ihrer Rede im Bundestag. Deutlich wird auch: Sie setzt auf Innovation, nicht auf Verbote.

Zehn Minuten spricht Angela Merkel bereits über den Brexit ("Deutschland ist vorbereitet"), über China, die USA und internationale Zusammenarbeit, bis sie zum Klimaschutz kommt. In der Generaldebatte im Bundestag, dem Höhepunkt der Haushaltswoche, schlägt sie dann den Bogen von der außenpolitischen Verantwortung Deutschlands zur klimapolitischen Verantwortung. Sie nennt Klimaschutz eine "Menschheitsherausforderung". Der Stopp der Erderwärmung sei ein "gewaltiger Kraftakt", bei dem Industrieländer wie Deutschland vorangehen müssten, auch weil diese Staaten am meisten zum Klimawandel beitrügen. "Das ist unsere Verantwortung", macht die Kanzlerin klar.

"Dieses Geld ist gut eingesetzt"

Umsonst sei Klimaschutz jedoch nicht zu haben. "Wenn wir den Klimaschutz vorantreiben, wird es Geld kosten." Doch dieses Geld sei gut eingesetzt. "Wenn wir ihn ignorieren, wird es uns mehr Geld kosten." Nichtstun sei daher keine Alternative. Und sie beschreibt erneut, wie sie sich Klimaschutz vorstellt: Anreize, keine Verbote oder Steuererhöhungen. Merkel erinnert an die Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft: "Der Mensch ist kreativ, der Staat schafft die Rahmenbedingungen."

Generaldebatte über Etat des Kanzleramts

tagesschau 12:00 Uhr, 11.09.2019, Michael Stempfle, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-593561~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Sie hofft also auf grüne Innovationen. Die Bepreisung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase sei "der richtige Ansatz": Ein Preis etwa auf CO2 werde "mit größter Wahrscheinlichkeit Innovation und Forschung auch dort stattfinden lassen, wo wir uns das gar nicht vorstellen können als Politiker". Teile der deutschen Wirtschaft seien hier schon weiter als manche in diesem Hause, sagte sie als Seitenhieb auf die AfD, die die Klimapolitik der Großen Koalition als "monströses Deindustrialisierungsprogramm" und Kern einer "grün-sozialistischen Ideologie" gebrandmarkt hatte.

Ein "Bündnis von Stadt und Land"

Merkel wirbt für einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Dazu gehöre Akzeptanz für neue Leitungen und Windanlagen, die meist auf dem Land entstehen. Um einer "Arroganz" von Stadtbewohnern entgegenzuwirken, brauche es ein "Bündnis von Stadt und Land". Kommunen müssten an Gewinnen von Windanlagen beteiligt werden. Im Verkehrssektor, wo die Emissionen seit 1990 nicht zurückgegangen sind, müssten mit aller Kraft alternative Antriebsformen und die Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge vorangebracht werden, sagt sie.

Merkel warnte zudem davor, nationalen gegen internationalen Klimaschutz auszuspielen. Dieser erspare die eigene "häusliche Anstrengung" nicht. Auch hier wieder: Industrieländer müssten Vorbild sein. "Das ist unsere Pflicht."

Bei der Digitalisierung schneller werden

Vom Klimaschutz gehts zur Digitalisierung. Beides ist nach Ansicht Merkels entscheidend, um den Wohlstand zu erhalten. Deutschland muss der Kanzlerin zufolge aber "schneller" werden etwa bei der Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz. Künftige Produkte würden aus Daten entstehen. Merkel machte deutlich, dass sie hier vor allem den Mittelstand vor Herausforderungen sieht. Aber auch Europa müsse seinen Rückstand bei wichtigen Technologien aufholen. "Wir müssen technologisch wieder auf Weltmaßstab kommen." FDP-Chef Christian Lindner, der nach Merkel spricht, wird es gern gehört haben. "Technologieweltweister Deutschland" als Vorbild für die Welt skizziert er als Gegenmodell zu Askese und Verboten für den Klimaschutz.

Gegen "Askese und Verbote" im Klimaschutz: FDP-Chef Lindner

"Null Toleranz gegen Rassismus"

Zum Schluss ihrer Rede listet die Regierungschefin noch einmal die Projekte der Großen Koalition auf: Kita-Gesetz, teilweises Soli-Ende, die Mietpreisbremse, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Aber: Die Regierung könne "noch so viel an Steuermitteln in verschiedene und wichtige Projekte verteilen", sagt Merkel. "Der Staat lebt vom Willen und der Haltung seiner Bürgerinnen und Bürger." Nötig sei das Bekenntnis zum Grundgesetz. In Deutschland seien Angriffe gegen Juden, Ausländer und Hass in der Sprache alltäglich geworden. "Das müssen wir bekämpfen." Wenn nicht klar sei, dass es in diesem Land null Toleranz gegen Rassismus, Hass und Abneigung gegen andere Menschen gebe, dann werde das Zusammenleben nicht gelingen.

Um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht es auch dem kommissarischen SPD-Fraktionschef. "Ein solider Haushalt ist die Voraussetzung für gerechtes Regieren", sagt Rolf Mützenich. "Mehr denn je können Beschäftigte und ihre Familien, junge und alte Menschen nicht auf gerechtes Regieren verzichten." Die SPD wolle eine "dem Gemeinwohl verpflichtete Politik betreiben."

"Alle reden vom Klima"

Für die Grünen kommt Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt zurück zum dominierenden Thema dieser Generaldebatte: "Alle reden vom Klima", sagt sie. Es fehle nicht an Bekenntnissen, sondern an Handlungen. Merkel habe eine dringliche Rede gehalten, aber wenn sie sehe, dass bei vielen Vorschlägen nur fünf Leute in der Union geklatscht hätten, mache sie sich wirklich Sorgen um das Klima. Der Regierung bietet sie die Zusammenarbeit an. Wenn die am 20. September einen guten Klimaplan vorlege, seien die Grünen bereit darüber zu verhandeln. Gerne auch im Parlament. "Handeln jetzt ist die Aufgabe, die vor uns allen steht."

Für die Union antwortet Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Er nehme das Angebot gerne an. Es sei jetzt wichtig, für die zentralen Herausforderungen einen Konsens zu bilden in der Gesellschaft. "Lassen Sie uns da beim Klima mit anfangen."

AfD-Fraktionschef kritisierte den geplanten Ausstieg Deutschlands aus der Kohelverstromung. "Für das Weltklima ist Deutschland keine besonders relevante Größe." Es gehe hier offensichtlich um Symbolik.