Vergleich mit politischen Organisationen

Für politische Organisationen und Parteien gelten wiederum völlig andere Regeln, beispielsweise, was die Transparenz betrifft. Spenden ab 10.000 Euro müssen mit Namen der Spender in den Rechenschaftsberichten veröffentlicht werden.



Auch die Absetzbarkeit von Spendengeldern ist begrenzt. Das hat den Sinn, dass bei politischer Einflussnahme gleiche Chancen für alle gelten sollten und so Reiche nicht ihre Einfluss viel leichter geltend machen können als Mittellose.