Das passiert ja in den 30er-Jahren nicht nur in Deutschland, sondern es passiert in vielen europäischen Gesellschaften. Die geraten in diesen Sog, wie wir ihn gegenwärtig vielleicht auch beobachten können. Grenzen des Sagbaren werden verschoben, autoritäre Figuren tauchen auf, ein charismatischer Führer. Der mobilisiert die Massen. Aber das ist viel kleinteiliger und da passiert sehr viel, wo Menschen sich selbst auch aktiv in den Dienst dieser Regime stellen.