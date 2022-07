Jahrestag der Flutkatastrophe Tausende erinnern an Flutopfer Stand: 14.07.2022 19:13 Uhr

Am ersten Jahrestag der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW haben Tausende Menschen an die Opfer erinnert. Aus der EU-Kommission kommt der Vorschlag, einen europäischen Gedenktag für die Opfer des Klimawandels zu schaffen.

Zum ersten Jahrestags der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben beide Länder am Donnerstag der rund 190 Toten gedacht. Am Nachmittag fanden zentrale Gedenkveranstaltungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie in Euskirchen statt, die beide besonders von den Fluten getroffen worden waren.

Allein in Bad Neuenahr-Ahrweiler gedachten Hunderte Angehörige, Betroffene und Helfer der Toten, auch Bundeskanzler Olaf Scholz nahm teil. "Das heutige Gedenken hat eine klare Botschaft: Die Menschen im Ahrtal sind nicht alleine und können auf eine große Verbundenheit aus dem ganzen Land zählen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer laut Redetext bei der Gedenkveranstaltung. Von den mindestens 135 Toten in Rheinland-Pfalz waren 134 im Ahrtal gestorben.

Hunderte erinnern in Bad Neuenahr-Ahrweiler an die Flutkatastrophe vor einem Jahr. Bild: dpa

"Ich kann verstehen, wenn Ihnen alles trotzdem manchmal nicht schnell genug geht, wenn Sie einfach nur wollen, dass es vorangeht." Es werde aber jeden Tag "hart daran" gearbeitet, dass der Wiederaufbau für alle gelinge, sagte Dreyer. "Das Ahrtal ist nicht vergessen." Sie dankte dem Bund, der allein für Rheinland-Pfalz 15 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe zur Verfügung gestellt habe.

In Euskirchen erinnerte neben NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem ökumenischen Gottesdienst an die Geschehnisse vor einem Jahr. In NRW waren 49 Menschen bei der Flut ums Leben gekommen.

Timmermans für europäisches Gedenken

EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans brachte anlässlich des Jahrestags ein jährliches Gedenken an die Opfer des Klimawandels ins Gespräch. Timmermans, der auch für Umwelt zuständig ist, sagte am Rande des Umweltministertreffens in Prag: "Es ist Zeit, dass wir diesen Opfern etwas mehr Aufmerksamkeit schenken." Er wolle den Ministern vorschlagen, einen Gedenktag zu schaffen, "an dem wir der Opfer dieser schrecklichen Wetterlagen gedenken, die von der Klimakrise ausgelöst werden".