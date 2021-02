Gedenken in Dresden Erinnerung an Krieg und Zerstörung

Dresden hat der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg vor 76 Jahren gedacht. Wegen der Corona-Pandemie fand nur ein reduziertes Programm statt. Einer Demonstration von Neonazis stellten sich Bürger entgegen.

Am 76. Jahrestrag der der alliierten Luftangriffe ist in Dresden an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg sowie aller Opfer von Krieg und Gewalt erinnert worden. Den Auftakt bildeten kleine Gedenkveranstaltungen auf Friedhöfen, auf denen Opfer bestattet sind.

Landtagspräsident Matthias Rößler legte als Schirmherr des Volksbunds Kriegsgräberfürsorge auf dem Nordfriedhof einen Kranz nieder. Ministerpräsident Michael Kretschmer will am Abend auf dem Altmarkt im Zentrum kurz bei der Eröffnung einer virtuellen Menschenkette sprechen und weiße Rosen niederlegen.

Weniger Programmpunkte wegen Corona

Das Programm des Gedenktages war wegen der Corona-Pandemie auf ein Minimum reduziert worden. In einen Online-Friedensgebet rief Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke zu Respekt und Toleranz auf. Die Dresdner Frauenkirche sei als Zeichen für Menschlichkeit und Glaubensstärke wiedererrichtet worden, sagte die evangelische Theologin. Der im Zweiten Weltkrieg zerstörte und 2005 wieder eingeweihte Barockbau sei ein Hoffnungszeichen und verbinde Menschen in der Stadt und weltweit.

Günther Ulbricht (links) hatte die Angriffe als Kind selbst miterlebt. Bild: dpa

Der Zeitzeuge Günther Ulbricht rief in dem Online-Gebet zu Zivilcourage auf. Die junge Generation nehme den Zustand des Friedens als Selbstverständlichkeit. "Das ist ein Irrtum", sagte Ulbricht, der als Neunjähriger die Luftangriffe auf Dresden miterlebt hat. Frieden sei kein Geschenk, sondern eine Lebensaufgabe.

Die traditionelle Menschenkette um die Altstadt sollte am Abend Corona-bedingt erstmals nur virtuell stattfinden. Dafür sollten Fotos von Dresdnerinnern und Dresdnern auf markante Gebäude wie die Frauenkirche und die Synagoge projiziert werden. Vergangenes Jahr beteiligten sich rund 11.000 Menschen an der Menschenkette als Zeichen des Friedens und der Versöhnung.

Protest gegen Neonazi-Demonstration

Am Nachmittag standen laut Augenzeugen rund 500 Neonazis bis zu 300 Gegendemonstranten gegenüber, die lautstark, mit Trommeln und Sprechchören gegen Rechtsextremismus und den Missbrauch der historischen Ereignisse protestierten. Laut Polizei war die Lage in der Stadt dennoch "ruhig und entspannt".

Demonstranten stellten sich der Neonazi-Kundgebung entgegen. Bild: dpa

Dresden war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bomben stark zerstört worden; bis zu 25.000 Menschen starben. Neonazis hatten früher immer wieder versucht, den Gedenktag zu missbrauchen. Seit 2012 überwiegt das friedliche Gedenken der Bürger - diesmal unter dem Motto "Erinnern, um nicht zu wiederholen!".