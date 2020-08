Am Braunkohletagebau Garzweiler demonstrieren laut Veranstalter rund 3.000 Menschen für den Erhalt der Dörfer. Mehr als 20 Initiativen und Umweltverbände haben zu einer Großdemonstration aufgerufen.

Unter dem Motto: "Alle Dörfer bleiben! Jetzt erst recht!" wird am Braunkohletagebau Garzweiler bei Erkelenz heute demonstriert. 3.000 Aktivisten sind laut Veranstalter vor Ort. Für den heranrückenden Tagebau werden derzeit noch fünf Erkelenzer Ortschaften umgesiedelt. Viele Häuser stehen bereits leer, aber es gibt auch Menschen, die ihre Heimat nicht aufgeben wollen.

Zur Demo aufgerufen hat ein bundesweites Bündnis von Umweltverbänden und Klimagruppen. Zu den Unterstützern der Demonstration gehören unter anderem Greenpeace, Fridays for Future und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die Veranstalter rechneten insgesamt mit rund 3.000 Teilnehmern. Die Polizei geht von ruhigen Protesten aus.

Menschenkette einmal ums Dorf

Die Menschen wollen einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle als 2038, wie von der Bundesregierung beschlossen, sagte eine Sprecherin des Bündnisses "Alle Dörfer bleiben". Wenn Deutschland die Pariser Klimaziele erreichen wolle, dann werde auch die Kohle unter den Dörfern nicht mehr benötigt.

Um die kleine Ortschaft Lützerath wollen die Demonstranten eine Menschenkette bilden. Das Dorf soll noch in diesem Jahr für den Tagebau abgerissen werden.

Aktivisten von Extinction Rebellion haben einen Braunkohlebagger besetzt

Bagger am Morgen besetzt

Klimaaktivisten hatten am frühen Sonntagmorgen zeitweise einen Kohlebagger im Tagebau Garzweiler besetzt. Einige von ihnen hätten sich mit Kunstblut übergossen, teilte die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion mit.

Der Bagger sei nicht in Betrieb gewesen, sondern für Reparaturen vorgesehen, teilte ein RWE-Sprecher mit. Auch ein Förderband wurde von den Demonstranten besetzt. Nach mehreren Stunden hat die Polizei die Blockade aufgelöst.

Vertreter des Bündnisses vor Ort

Die Vertreter von Greenpeace, Fridays for Future und des BUND versammelten sich bereits am Sonntag Morgen vor dem Beginn der Demonstration an der Abbruchkante und warben für das Ende des Tagebaus im Sinne des Klimaschutzes.

Luisa Neubauer von der Bewegung Fridays for Future forderte einen Kohleausstieg bis 2030, um die Klimaziele zu erreichen. Die Bundesregierung hatte einen Ausstieg bis zum Jahr 2038 beschlossen. Dirk Jansen vom BUND forderte den Erhalt der Ortschaften, die derzeit für den Tagebau umgesiedelt werden.

Demonstranten bilden Menschenkette

Der Fußmarsch der Demonstranten startete mit rund 1.000 Teilnehmern, mittlerweile nehmen laut Veranstaltern rund 3.000 Demonstranten an den Protesten teil. Mittlerweile bilden die Menschen in Lückerath eine Menschenkette während eine Kundgebung läuft. Von der Polizei sind mehrere Hunderschaften aus ganz NRW im Einsatz. Die Großdemonstration verläuft bisher friedlich.

Pariser Klimaziele werden verfehlt

Die Klimabewegung will einen deutlich früheren Ausstieg aus der Kohle erreichen. 2038 – wie von der Bundesregierung beschlossen – sei zu spät, heißt es. "Die Mehrheit der Menschen will einen viel früheren Kohleausstieg", betonen die Organisatoren. Deshalb richten sich die Proteste auch gegen das Kohlegesetz der Bundesregierung.

Die Klimabewegung stützt sich auf Aussagen von Wissenschaftlern: Diese betonen, dass die Pariser Klimaziele für Deutschland nur mit einem deutlich früheren Kohleausstieg erreicht werden können. Die Kohle unter den Erkelenzer Dörfern werde nicht mehr benötigt, erklärt eine Sprecherin des Organisationsteams.