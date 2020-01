Sein geplanter Wechsel zur Deutschen Bank hatte für einigen Wirbel gesorgt - verstehen kann das der ehemalige SPD-Chef Gabriel nicht. Er werde auch in Zukunft nicht anders denken und handeln als bisher.

Der frühere SPD-Vorsitzende und ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel hat Kritik an seinem geplanten Wechsel in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank zurückgewiesen. "Ich finde es schlimm, dass sofort der Generalverdacht entsteht, man würde sozusagen seine Seele verkaufen, wenn man nach dem Ende seiner politischen Laufbahn eine Aufgabe in der Wirtschaft wahrnimmt", sagte er der "Bild am Sonntag". Er werde auch in Zukunft nicht anders denken und handeln als bisher.

"Was denn dann?"

Der Ex-Vizekanzler warf die Frage auf, welche Jobs Politiker nach ihrer politischen Karriere überhaupt annehmen dürfen: "Sie sollen keine vorzeitigen Pensionen beziehen, sie sollen nicht zu Lobbyisten werden und eigentlich sollen sie auch nicht in die Wirtschaft gehen. Was denn dann?"

Gabriel betonte, dass er "nie in einem politischen Amt für die Deutsche Bank zuständig" gewesen sei. Außerdem habe er ein Gesetz im Bundestag eingebracht, nach dem sich Regierungsmitglieder 18 Monate lang nach ihrem Amt jede Tätigkeit genehmigen lassen müssen. "Wenn wir alle diese Regeln einhalten und dann immer noch dafür kritisiert werden, dass wir nicht auf der faulen Haut liegen und Pensionen beziehen, dann fehlt mir dafür jedes Verständnis", sagte Gabriel.

Unter anderem hatte Linken-Chef Bernd Riexinger Gabriels Wechsel kritisiert. Er wertete den Zustand der SPD auch als Folge ihrer Ex-Parteichefs Gerhard Schröder und Gabriel: "Schröder ist als Kumpel von Putin bei Gazprom im Geschäft und Gabriel legt jetzt noch eins drauf und wird Aufsichtsrat für die Deutsche Bank", schrieb er auf Twitter.

Die Grünen-Finanzpolitkerin Lisa Paus nannte den Wechsel "das falsche Signal zur falschen Zeit". Statt auf engere Kontakte in die Politik zu setzen, sollte die Deutsche Bank den mühsamen aber notwendigen Weg eines echten Umbaus weitergehen.

Hauptversammlung im Mai

Die Deutsche Bank hatte Gabriel für einen Sitz in ihrem Kontrollgremium nominiert. Er muss sich bei der nächsten Hauptversammlung im Mai den Aktionären zur Wahl stellen. Der 60-Jährige war unter anderem von Dezember 2013 bis März 2018 Vizekanzler; insgesamt neun Jahre lang gehörte er dem Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel an, zunächst als Umweltminister, dann als Wirtschafts- und zuletzt als Außenminister.

Von 2009 bis 2017 war er Chef der SPD. Derzeit ist Gabriel Vorsitzender des Vereins Atlantik-Brücke; sein Bundestagsmandat hatte er im November vorzeitig niedergelegt.