eilmeldung 1:1 gegen Schweiz Deutschland holt EM-Gruppensieg Stand: 23.06.2024 23:14 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich bei der Fußball-EM den Gruppensieg gesichert. In der Nachspielzeit traf Stürmer Niclas Füllkrug zum 1:1. Der Gegner für das Achtelfinale ist noch offen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM dank Niclas Füllkrug die erste Niederlage abgewendet und den Gruppensieg gerettet. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann spielte in Frankfurt nach Rückstand noch 1:1 (0:1) gegen die Schweiz und beendete die Vorrunde damit als Erster mit sieben Punkten. Die Schweizer sind mit fünf Punkten Zweiter.

Vor 47.000 Zuschauern konterte Füllkrug (90.+2 Minute) spät den Führungstreffer von Dan Ndoye. Ein Tor von Robert Andrich (17.) war zuvor via Videobeweis aberkannt worden.

Gegner im Achtelfinale noch offen

Deutschland bestreitet sein Achtelfinale damit am Samstag in Dortmund. Mögliche Gegner sind England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Die Entscheidung über den Widersacher in der ersten K.o.-Runde fällt am Dienstagabend beim Vorrundenfinale der Gruppe C.

Deutschlands weiterer Weg bis ins Endspiel nach Berlin am 14. Juli könnte damit über Stuttgart und München führen. Die Schweiz startet am Samstag in Berlin in die K.o.-Phase. Mögliche Gegner sind Titelverteidiger Italien, Kroatien und Albanien.

Den ganzen Spielbericht lesen Sie hier: