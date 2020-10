Es gab keine feierliche Übergabe des Friedenspreises - selbst der Bundespräsident als Laudator musste passen, weil er in Quarantäne ist. Steinmeier würdigte dennoch Preisträger Amartya Sena als großen Akademiker.

Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen ist in Frankfurt am Main mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Die Laudatio bei der Feier in der Paulskirche stammte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Seine Rede wurde von dem Schauspieler Burghart Klaußner verlesen, da sich das Staatsoberhaupt wegen der Corona-Infektion eines seiner Personenschützer in Quarantäne begeben musste.

Der Preisträger war zu der Veranstaltung, die wegen der Corona-Pandemie weitgehend ohne Publikum ablief, per Video aus Boston zugeschaltet. Dort lebt der 86-Jährige und unterrichtet seit 2004 als Professor an der Harvard Universität.

"Sen schreibt an gegen die Ungleichheiten der Welt"

In seiner Rede hob der Bundespräsident hervor, Amartya Sen sei "wie kein anderer verbunden mit der Idee der globalen Gerechtigkeit". Er sei zwar "durch und durch Akademiker", aber sein Werk bleibe nicht akademisch. Er wolle verstanden werden, und er wolle die Welt nicht nur begreifen, er wolle sie verändern.

"Amartya Sen hat sie verändert", lobte Steinmeier. "Amartya Sen schreibt an gegen die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten dieser Welt." Unter Berufung auf Sen forderte Steinmeier "Regeln für die Globalisierung". Wenn diese sich als ungerecht erwiesen, "müssen wir dann nicht die Regeln ändern?", fragte der Bundespräsident.

Die Demokratie müsse auf solche Fragen Antworten finden. Dazu zähle auch der Kampf gegen Diskriminierung und die "lebensbedrohliche Klimakrise". Die Demokratie sei zugleich die bestmögliche Staatsform, die erforderlichen Entscheidungen herbeizuführen und gegebenenfalls zu korrigieren. "Stellen wir uns dieser Verantwortung!", verlangte der Bundespräsident.

Börsenverein: "Der passende Preisträger im Corona-Jahr"

Sen sei der passende Preisträger im Corona-Jahr, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs. "Denn was Sen über Identität und Gerechtigkeit schreibt, schien und scheint mir ein geeignetes Fundament zu sein für den Aufbau einer besseren Welt nach Corona."

Sen habe sich "als Vordenker seit Jahrzehnten mit Fragen der globalen Gerechtigkeit auseinandergesetzt", heißt es in der Begründung des Stiftungsrats zur Auszeichnung. Seine Arbeiten seien heute so relevant wie nie zuvor.

Sen wurde 1933 in der indischen Region Westbengalen geboren. Er forscht seit Jahrzehnten weltweit an Hochschulen über die Folgen der Globalisierung und die Ursachen von Armut und Hunger. Seine Überlegungen liegen dem von den Vereinten Nationen verwendeten Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index) zugrunde. Für seine Theorien zur Wohlfahrtsökonomik in Entwicklungsländern erhielt er 1998 den Wirtschaftsnobelpreis.

Friedenspreis wird seit 1950 vergeben

Die Verleihung des Friedenspreises findet traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse statt. Die Auszeichnung wird seit 1950 vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Sie soll laut Statut eine Persönlichkeit auszeichnen, "die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat".

Zu den Trägern des Preises gehören der DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer, der Schriftsteller Martin Walser und der Philosoph Jürgen Habermas. Im vergangenen Jahr erhielt der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado den Preis.

