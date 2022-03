Aufruf zu Klimastreik Zehntausende bei "Fridays for Future"-Demos Stand: 25.03.2022 14:49 Uhr

Weltweit hat "Fridays for Future" zu Demos für den Klimaschutz aufgerufen. Allein in Deutschland gibt es rund 300 Kundgebungen. Die Bewegung fordert unter anderem auch ein Ende der Lieferungen von Öl, Gas und Kohle aus Russland.

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" hat im Rahmen ihres zehnten weltweiten Klimastreiks erneut in zahlreichen Städten in Deutschland demonstriert. Eine Forderung ist ein Importstopp für Erdöl, Erdgas und Kohle aus Russland. Moskau führe gegen die Ukraine "einen fossilen Krieg", den Deutschland durch den Kauf fossiler Brennstoffe täglich mit hohen Summen unterstütze, erklärte die Bewegung. Der Streik solle zugleich auch auf die unvermindert weiter eskalierende Klimakrise hinweisen.

Nach Angaben der Klimaschutzbewegung sind hierzulande Aktionen an rund 300 Orten geplant.

Etliche Demonstranten in Berlin und Hamburg

Die Berliner Polizei sprach am Mittag von 10.000 Demonstranten, die sich zunächst am Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof in Mitte versammelten und dann zum Brandenburger Tor laufen wollten. Dort ist eine Kundgebung geplant. Auch Umweltschützerin Luisa Neubauer von "Fridays for Future" wollte sprechen. Unter den Demonstranten waren viele Schüler, die der Schule fernblieben. Auf Plakaten stand: "Klimagerechtigkeit für die Zukunft und Frieden" und "Hey Ampel, schaltet endlich auf grüne Klimapolitik".

In Hamburg sagte "Fridays für Future"-Aktivistin Annika Rittmann vor zahlreichen Demonstranten bei einer Kundgebung: "In einem Krieg, der maßgeblich durch unsere Importe finanziert wird", dürfe man sich auch hierzulande nicht unschuldig fühlen. Eine Teilnehmerzahl wollten zunächst weder die Polizei noch "Fridays for Future" nennen. Erwartet worden waren rund 20.000 Demonstranten.

"Einzige Option, die uns bleibt, ist Handeln“

In Hannover zählte die Polizei am Mittag 1200 Demonstranten, in Oldenburg 1400. In Bremen versammelten sich laut Polizei schon am Vormittag etwa 600 Menschen. Zu einer Abschlusskundgebung werden etwa 5000 Menschen erwartet. "Die einzige Option, die uns bleibt, ist Handeln“, rief eine "Fridays for Future“-Sprecherin den Demonstrierenden zu. Zuvor hatte die Menge in einer Schweigeminute der Opfer des Krieges in der Ukraine gedacht. Viele Teilnehmende hielten Plakate und Transparente hoch, etwa mit den Forderungen "End fossil fuels! Enter future" und "Nicht lang schnacken, anpacken".

An den Protesten beteiligten sich Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften, Kirchen sowie Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International, Attac Deutschland, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und dem Naturschutzbund.