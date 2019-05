Die "Fridays for Future"-Bewegung mobilisiert Hunderttausende - zur Europawahl rückt das Thema einmal mehr in den Vordergrund. Nach Angaben der Organisatoren folgten bundesweit mehr als 320.000 dem Aufruf.

Erneut haben sich Zehntausende junge Menschen bundesweit an den Klimastreiks der Umweltbewegung "Fridays for Future" beteiligt. Diese hatte zur Europawahl zu einem großen internationalen Protesttag aufgerufen.

Bundesweit waren mehr als 300 Kundgebungen und Protestmärsche angekündigt. In mehr als 200 Städten in Deutschland gingen Schüler und Studenten auf die Straße. Weltweit wollten in mehr als 1350 Städten junge Leute auf die Straße gehen. Die mutmaßlich größte Demonstration gab es in Hamburg. Dort zählte die Polizei in der Spitze 17.000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von 25.000 Teilnehmern.

In Freiburg versammelten sich laut Polizei 10.000 Demonstranten, in Köln nach Angaben der Organisatoren 12.000. Die Polizei gab dort keine Schätzung heraus. In anderen Städten lagen die Teilnehmerzahlen den Veranstaltern oder der Polizei zufolge niedriger. In Frankfurt am Main zählten die Beamten 4500, in München 3500 Teilnehmer.

In Leipzig gingen laut Fridays for Future mehr als 3000 Menschen auf die Straße. Für die Hauptstadt Berlin gab es zunächst keine genaueren Angaben. Die Polizei sprach von mehreren tausend Teilnehmern, nannte aber keine konkreteren Zahlen. Angemeldet waren demnach etwa 10.000.

"Fridays for Future"-Aktionen weltweit

tagesschau 14:00 Uhr, 24.05.2019, Bettina Scharkus, WDR





Zweiter globaler Aktionstag

Die Proteste in Deutschland waren eingebettet in einen globalen Streik, der in rund 1600 Städten in weit mehr als hundert Ländern stattfinden sollte. Schon im März hatte es einen solchen globalen Aktionstag gegeben.

Kurz vor der Europawahl wollte die Bewegung das Thema noch einmal in den Fokus rücken. Viele der Teilnehmer dürfen noch nicht wählen und ihre Interessen daher nicht an den Wahlurnen zum Ausdruck bringen. Die Aktionen standen daher unter dem Motto #voteclimate.

In Stockholm rief "Fridays for Future"-Initiatorin Greta Thunberg zu einem radikalen Umdenken für mehr Klimaschutz auf.

Schäuble: Klimaproteste sind Mut machendes Zeichen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nannte die Klimaproteste "ein Mut machendes Zeichen". Es sei gut, das junge Menschen Druck machten. Die Bundesregierung dürfe nicht vor Entscheidungen zurückschrecken.

Inspiriert wurde die von jungen Menschen getragene Klimabewegung von der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg. Sie rief in Stockholm zu einem grundsätzlichen Umdenken zur Rettung des Klimas auf.

Für die Bundesrepublik legten die Initiatoren einen Maßnahmenkatalog mit Forderungen vor, um eine deutliche schnelle Reduktion von Treibhausgasen zu erreichen.

Dazu zählen unter anderem ein Kohleausstieg bereits bis 2030, die Einführung einer CO2-Steuer und das Ende von Subventionen auf fossile Brennstoffe wie Öl bereits in diesem Jahr. Bis 2034 soll die gesamte Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen erfolgen.